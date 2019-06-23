Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08

Если тут ПЁС и вГолос правит бал - они перестают быть шлаком чтоли?

Но, тем не менее, они в голосовалке есть

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин