В первую пятерку предвыборного списка «Партии Шария» вошли:
№ 1 сам Анатолий Шарий,
№ 2 его жена Ольга Шарий,
№ 3 журналистка Антонина Белоглазова,
№ 4 редактор сайта Шарий.нет Павел Уллах,
№ 5 продюсер, диджей Евгений Евтухов.
с 4:50 на
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44
Re: Політичні дискусії
В первую пятерку предвыборного списка «Партии Шария» вошли:
№ 1 сам Анатолий Шарий,
№ 2 его жена Ольга Шарий,
№ 3 журналистка Антонина Белоглазова,
№ 4 редактор сайта Шарий.нет Павел Уллах,
№ 5 продюсер, диджей Евгений Евтухов.
с 4:50 на
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:50
И вот опять он транслирует совковую ложь.
Ну совсем не палится наш не-кремлебот и не-критикус.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:00
Сказал тролль на русском PS: для предельно тупых свидетелей критикусов - я zРадио!
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:10
Поздно встрял - мы уже все обсудили.
1-м толчком к войне был аншлюс Гитлером Австрии. С позволения Франции и Британии - главных подписантов Версальского мирного договора.
2-м толчком к войне была аннексия Гитлером Судет. Даже не с позволения, а по предложению Британии, и в присутствии Франции и Италии.
3-м толчком к войне была аннексия Польшей Тешинской области Чехословакии с позволения Гитлера.
4-м толчком к войне было вторжение нацистов в Польшу.
И лишь 5-м - вторжение СССР в Польшу на исторические украинские земли.
Как тролли приходят к выводу, что в ответе за развязывание войны лишь 2 страны - Германия и СССР - им одним известно
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16
А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?
И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?
Ну давай, придумывай.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:19
Новая победа!
До выборов:
После выборов:
В общем очередное "я вам ничего не обещал". Зекоманда дружно утирает желтые слезы умиления.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:27
Re: Політичні дискусії
1-м толчком к войне был кабальный версальский договор и потерянные Германией в 1й мировой территории (Эльзас и Лотарингия, Познань, Саара, Данцига и тд)
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:29
А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!
Война потому и мировая, что требует больше 2-х участников. Поэтому точку отсчета берет от нападения Германии на Польшу, в ответ на которое войну агрессору объявила не только Польша, но и Франция с Британией.
Почему эти "демократические" страны стерпели захват Австрии и Чехословакии, и не стерпели захват Польши, лучше спрашивать у их местных историков, а не меня!
Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30
Re: Політичні дискусії
Отвечу обоим сразу.
Когда создавалась голосовалка, я взял рейтинг с наиболее полным списком партий (не только "проходных"), в данном случае это был опрос группы "Рейтинг".
Я выбрал верхнюю часть списка, 14 партий, + 1 добавлена была для всех прочих ("Інша")
Потом на замечание, что "Доверяй делам" не идет самостоятельно, убрал ее.
Получился тот список, что есть - топ-13 партий по рейтингу + "Інша". Добавлять еще одну взамен не стал, так там рейтинг даже ниже 0,5%
Последний рейтинг той же конторы выглядит так:
Единственная разница, что появилась "Платформа Савченко" и обошла "Аграрную Партию". Но не вижу смысла ради этой борьбы за десятые доли процента в нижней части списка и так непроходных партий обновлять голосовалку.
Так что выбор партий был вполне непредвзят. Партия Шария вообще не фигурировала ни в одном опросе или рейтинге, потому не вижу вообще смысла ее вносить. Так что никто вашего любимого Шария не дискриминировал.
Вполне очевидно, что из списка партий проходных - не более 5, а первая десятка - это более 90% всех гооосов. Потому смысл будет обновить голосовалку, если будут изменения хотя бы в первой десятке. Ну в крайнем случае - если все оставшиеся поменяются.
Касательно Украинской стратегии - вероятно, это она самая (Гройсмана) - мне, в принципе, все равно, как она в перечень попала, я написал выше.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:34
Зрада від Зе- і зеКоманди:
Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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