Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30

sequence написав: разумеется, не за что. Может быть, за то, что вы, как автор голосовалки, несете ответственность за его непредвзятость и честность. разумеется, не за что. Может быть, за то, что вы, как автор голосовалки, несете ответственность за его непредвзятость и честность.

yanyura написав: Нет такой партии в оффсписке "партій – суб'єктів виборчого процесу". Из похожих по названию есть "ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" ( https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html). Это одно и то же или разные?

Если одно и то же, то по опросу "Центр SOCIS и Комитет избирателей Украины, 21 июня 2019" она набирает "среди всех - 1%", "среди определившихся - 1,3%",

по опросу "Украинский социологический портал, 24 июня 2019" - "среди определившихся - 2,8%", т.е. по вашему определению аутсайдер, шаропартия. Смысл ее нахождения в голосовалке? Нет такой партии в оффсписке "партій – суб'єктів виборчого процесу". Из похожих по названию есть "ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" (... 1=919.html). Это одно и то же или разные?Если одно и то же, то по опросу "Центр SOCIS и Комитет избирателей Украины, 21 июня 2019" она набирает "среди всех - 1%", "среди определившихся - 1,3%",по опросу "Украинский социологический портал, 24 июня 2019" - "среди определившихся - 2,8%", т.е. по вашему определению аутсайдер, шаропартия. Смысл ее нахождения в голосовалке?

Отвечу обоим сразу.Когда создавалась голосовалка, я взял рейтинг с наиболее полным списком партий (не только "проходных"), в данном случае это был опрос группы "Рейтинг".Я выбрал верхнюю часть списка, 14 партий, + 1 добавлена была для всех прочих ("Інша")Потом на замечание, что "Доверяй делам" не идет самостоятельно, убрал ее.Получился тот список, что есть - топ-13 партий по рейтингу + "Інша". Добавлять еще одну взамен не стал, так там рейтинг даже ниже 0,5%Последний рейтинг той же конторы выглядит так:Единственная разница, что появилась "Платформа Савченко" и обошла "Аграрную Партию". Но не вижу смысла ради этой борьбы за десятые доли процента в нижней части списка и так непроходных партий обновлять голосовалку.Так что выбор партий был вполне непредвзят. Партия Шария вообще не фигурировала ни в одном опросе или рейтинге, потому не вижу вообще смысла ее вносить. Так что никто вашего любимого Шария не дискриминировал.Вполне очевидно, что из списка партий проходных - не более 5, а первая десятка - это более 90% всех гооосов. Потому смысл будет обновить голосовалку, если будут изменения хотя бы в первой десятке. Ну в крайнем случае - если все оставшиеся поменяются.Касательно Украинской стратегии - вероятно, это она самая (Гройсмана) - мне, в принципе, все равно, как она в перечень попала, я написал выше.