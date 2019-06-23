RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3277327832793280

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 152
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один.

В первую пятерку предвыборного списка «Партии Шария» вошли:

№ 1 сам Анатолий Шарий,
№ 2 его жена Ольга Шарий,
№ 3 журналистка Антонина Белоглазова,
№ 4 редактор сайта Шарий.нет Павел Уллах,
№ 5 продюсер, диджей Евгений Евтухов.

с 4:50 на https://www.youtube.com/watch?v=hT6x3bhB0Mc
yanyura
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:50

  zРадио написав:А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!


И вот опять он транслирует совковую ложь.

Ну совсем не палится наш не-кремлебот и не-критикус. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:00

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Проте місцевим ватанам лінь вчити мови. Що українську, що англійську. :mrgreen:


Dear, prove us your confidence - proceed in En, please!


Не позорься, критикус. У тебя английский на уровне mgimo finished. :mrgreen:


Сказал тролль на русском :mrgreen: PS: для предельно тупых свидетелей критикусов - я zРадио!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:10

  Sommer написав:
Или не фантазии, а обыкновенная ложь? Так еще раз напомню - пакт о "ненападении" между Германией и СССР критикуется потому, что он послужил толчком ко Второй Мировой. Но его роль (и секретное дополнение к нему) активно отрицалась, да и сейчас отрицается совками всех мастей.


Поздно встрял - мы уже все обсудили.

1-м толчком к войне был аншлюс Гитлером Австрии. С позволения Франции и Британии - главных подписантов Версальского мирного договора.

2-м толчком к войне была аннексия Гитлером Судет. Даже не с позволения, а по предложению Британии, и в присутствии Франции и Италии.

3-м толчком к войне была аннексия Польшей Тешинской области Чехословакии с позволения Гитлера.

4-м толчком к войне было вторжение нацистов в Польшу.

И лишь 5-м - вторжение СССР в Польшу на исторические украинские земли.

Как тролли приходят к выводу, что в ответе за развязывание войны лишь 2 страны - Германия и СССР - им одним известно :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Или не фантазии, а обыкновенная ложь? Так еще раз напомню - пакт о "ненападении" между Германией и СССР критикуется потому, что он послужил толчком ко Второй Мировой. Но его роль (и секретное дополнение к нему) активно отрицалась, да и сейчас отрицается совками всех мастей.


Поздно встрял - мы уже все обсудили.

1-м толчком к войне был аншлюс Гитлером Австрии. С позволения Франции и Британии - главных подписантов Версальского мирного договора.

2-м толчком к войне была аннексия Гитлером Судет. Даже не с позволения, а по предложению Британии, и в присутствии Франции и Италии.

3-м толчком к войне была аннексия Польшей Тешинской области Чехословакии с позволения Гитлера.

4-м толчком к войне было вторжение нацистов в Польшу.

И лишь 5-м - вторжение СССР в Польшу на исторические украинские земли.

Как тролли приходят к выводу, что в ответе за развязывание войны лишь 2 страны - Германия и СССР - им одним известно :mrgreen:


А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?
И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?

Ну давай, придумывай. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:19

Новая победа!

До выборов:

Команда основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который побеждает на выборах президента Украины, будет продвигать закон о налоге на выведенный капитал и реформировать систему налогообложения.

https://gordonua.com/news/politics/zakon-o-naloge-na-vyvedennyy-kapital-i-reforma-sistemy-nalogooblozheniya-ekspert-komandy-zelenskogo-rasskazal-o-prioritetah-v-nalogovoy-politike-915598.html

После выборов:
Президент заявил, что введение НнВК может привести к дыре в бюджете и не получению $2 млрд от МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/naloga-na-vyvedennyy-kapital-ne-budet-zelenskiy-nazval-riski

В общем очередное "я вам ничего не обещал". Зекоманда дружно утирает желтые слезы умиления. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:1-м толчком к войне был аншлюс Гитлером Австрии. С позволения Франции и Британии - главных подписантов Версальского мирного договора.

1-м толчком к войне был кабальный версальский договор и потерянные Германией в 1й мировой территории (Эльзас и Лотарингия, Познань, Саара, Данцига и тд)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:29

  Sommer написав:А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?
И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?

Ну давай, придумывай. :mrgreen:


А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!

Война потому и мировая, что требует больше 2-х участников. Поэтому точку отсчета берет от нападения Германии на Польшу, в ответ на которое войну агрессору объявила не только Польша, но и Франция с Британией.

Почему эти "демократические" страны стерпели захват Австрии и Чехословакии, и не стерпели захват Польши, лучше спрашивать у их местных историков, а не меня!

Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:разумеется, не за что. Может быть, за то, что вы, как автор голосовалки, несете ответственность за его непредвзятость и честность.
  yanyura написав:Нет такой партии в оффсписке "партій – суб'єктів виборчого процесу". Из похожих по названию есть "ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html). Это одно и то же или разные?
Если одно и то же, то по опросу "Центр SOCIS и Комитет избирателей Украины, 21 июня 2019" она набирает "среди всех - 1%", "среди определившихся - 1,3%",
по опросу "Украинский социологический портал, 24 июня 2019" - "среди определившихся - 2,8%", т.е. по вашему определению аутсайдер, шаропартия. Смысл ее нахождения в голосовалке?

Отвечу обоим сразу.
Когда создавалась голосовалка, я взял рейтинг с наиболее полным списком партий (не только "проходных"), в данном случае это был опрос группы "Рейтинг".

Зображення

Я выбрал верхнюю часть списка, 14 партий, + 1 добавлена была для всех прочих ("Інша")
Потом на замечание, что "Доверяй делам" не идет самостоятельно, убрал ее.
Получился тот список, что есть - топ-13 партий по рейтингу + "Інша". Добавлять еще одну взамен не стал, так там рейтинг даже ниже 0,5%

Последний рейтинг той же конторы выглядит так:Зображення

Единственная разница, что появилась "Платформа Савченко" и обошла "Аграрную Партию". Но не вижу смысла ради этой борьбы за десятые доли процента в нижней части списка и так непроходных партий обновлять голосовалку.

Так что выбор партий был вполне непредвзят. Партия Шария вообще не фигурировала ни в одном опросе или рейтинге, потому не вижу вообще смысла ее вносить. Так что никто вашего любимого Шария не дискриминировал.
Вполне очевидно, что из списка партий проходных - не более 5, а первая десятка - это более 90% всех гооосов. Потому смысл будет обновить голосовалку, если будут изменения хотя бы в первой десятке. Ну в крайнем случае - если все оставшиеся поменяются.

Касательно Украинской стратегии - вероятно, это она самая (Гройсмана) - мне, в принципе, все равно, как она в перечень попала, я написал выше.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24910
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5893 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:34

Зрада від Зе- і зеКоманди:

Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.

https://censor.net.ua/news/3133939/vper ... rstva_arev
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20136
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3277327832793280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72473)
24.06.2019 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.