Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.
Полный бред, какие дипломатические рычаги есть у Зеленского, чтобы заставить Германию и Францию не возвращать РФ в ПАСЕ? Обьявить им санкции? Опять пустить пару катеров через Керченский пролив?
Sommer написав:А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата? И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?
Ну давай, придумывай.
А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!
Война потому и мировая, что требует больше 2-х участников. Поэтому точку отсчета берет от нападения Германии на Польшу, в ответ на которое войну агрессору объявила не только Польша, но и Франция с Британией.
Почему эти "демократические" страны стерпели захват Австрии и Чехословакии, и не стерпели захват Польши, лучше спрашивать у их местных историков, а не меня!
Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей
ти геть офігів від бояришника
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.
топ каммєнт: Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.
топ каммєнт: Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.
Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство: Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день?
Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.
топ каммєнт: Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.
Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство: Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день?
Frant написав: Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб: 1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках" 2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію
1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).
2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.
Frant написав:До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.
Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.
Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть
На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками. -2-е место по величине экономики -1-е место по концентрации промышленности -1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30) -52млн населения (это самое главное) -внешний госдолг на 1992 год АЖ 0,4 млн долларов -самый мощный Киевский Военный округ -развитая система высшего и проф-тех образования -замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали -в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все). -Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп. СССР во всем виноват. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
zРадио написав: Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей
А почему СССР не воевал с Германией в 1939 году, а дружно с ней делил Европу ? Может потому, что был заключён пакт Молотова-Риббентропа. Секретную часть которого долго отрицалась. Поэтому, любители совка говорят только о ВОВ. Делая вид, что к событиям 1939 СССР не при чём. PS. Гранты, грантодатели, грантоеды - это чисто российские пропагандистские термины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Кармелюк написав:Ви надзвичайно сильні і в дипломатії, і в історії... Шкода тільки, що такий знавець геть забув, що до 17.09.1939р. було 23.08.1939р, коли два потворні диктаторські режими поділили Європу. А Ваш улюбленець фактично забезпечив безкарний напад Гітлера на Польщу, попередньо домовившись як буде поділена ця сама Польща між Рейхом і СРСР.
Нет, забыл как раз ты!
Европу начали делить еще в Мюнхене 29-го сентября 1938-го, когда Британия, Франция и Италия "умиротворили" Гитлера, согласовав аннексию Судет у Чехословакии!
Ну а первые выстрелы в Европе по согласованию с Гитлером 1 октября 1938-го произвела именна Польша в Тешинской области Чехословакии. В то самое время, когда с другой стороны в Судетах стояли нацистские войска!
Сталин был последним из глав государств, подписавших договоры с Гитлером. После того, как это сделали Чемберлен, Даладье, Муссолини, Мосцицкий и др.
PS: я не фанат Сталина, но нести нацистскую чушь - это по меньшей мере, неправильно, если не сказать точнее - противозаконно!
Ну, на ти, так на ти! Раз у тебе така гарна пам*ять, то якого біса ти вперся в дату 17.09.1939р.? Вона що, раз Польша не оголосила війну СРСР, дає країні Рад і її диктатору якусь індулігенцію і повністю виправдовує ката Сталіна за розпалювання другої світової війни? Чи не дивна в тебе логіка? Чи може злочини західних країн по здачі суверинітету Австрії та Чехословакії, виправдовують злочин СРСР? P.s. І що там за нацистські нісенітниці я ніс та ще й протизаконно? Дай цитату, будь ласка!
rjkz написав:Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией"
ти забув хто в БілоВєжі на п"яну підписував демонтаж СРСР, потім Кравчук розказував байки, поки комса та червоний директорат займався дерибаном та "грабуванням награбованого" Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко ... це дисиденти-націоналісти, я так розумію...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.