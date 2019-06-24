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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3279328032813282> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 152 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 152 Додано: Пон 24 чер, 2019 17:48 Re: Політичні дискусії Frant написав: Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.



Полный бред, какие дипломатические рычаги есть у Зеленского, чтобы заставить Германию и Францию не возвращать РФ в ПАСЕ?

Обьявить им санкции? Опять пустить пару катеров через Керченский пролив? Полный бред, какие дипломатические рычаги есть у Зеленского, чтобы заставить Германию и Францию не возвращать РФ в ПАСЕ?Обьявить им санкции? Опять пустить пару катеров через Керченский пролив? freeze 4 Повідомлень: 11936 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3586 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 17:51 zРадио написав: Sommer написав: А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?

И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?



Ну давай, придумывай. А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?Ну давай, придумывай.



А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!



Война потому и мировая, что требует больше 2-х участников. Поэтому точку отсчета берет от нападения Германии на Польшу, в ответ на которое войну агрессору объявила не только Польша, но и Франция с Британией.



Почему эти "демократические" страны стерпели захват Австрии и Чехословакии, и не стерпели захват Польши, лучше спрашивать у их местных историков, а не меня!



Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!Война потому и мировая, что требует больше 2-х участников. Поэтому точку отсчета берет от нападения Германии на Польшу, в ответ на которое войну агрессору объявила не только Польша, но и Франция с Британией.Почему эти "демократические" страны стерпели захват Австрии и Чехословакии, и не стерпели захват Польши, лучше спрашивать у их местных историков, а не меня!Да, заодно и уточнишь,Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей

ти геть офігів від бояришника ти геть офігів від бояришника В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15746 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 17:54 Frant написав: Зрада від Зе- і зеКоманди:



Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.



https://censor.net.ua/news/3133939/vper ... rstva_arev Зрада від Зе- і зеКоманди:Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕПредставители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.

топ каммєнт:

Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.

топ каммєнт:Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15746 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:34 flyman написав: Frant написав: Зрада від Зе- і зеКоманди:



Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.



https://censor.net.ua/news/3133939/vper ... rstva_arev Зрада від Зе- і зеКоманди:Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕПредставители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.

топ каммєнт:

Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.

топ каммєнт:Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.



Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство:

Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день? Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство:Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1440 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:38 shapo написав: flyman написав: Frant написав: Зрада від Зе- і зеКоманди:



Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.



https://censor.net.ua/news/3133939/vper ... rstva_arev Зрада від Зе- і зеКоманди:Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕПредставители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы просили Владимира Зеленского применить дипломатические рычаги, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали.

топ каммєнт:

Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.

топ каммєнт:Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным ур**, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.



Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство:

Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день? Вопрос модератору банящаму на неделю за хамство:Этот пост достоин недели бана или к порохофилам санкции максимум на 1 день?

А "модератор" кто? А "модератор" кто? Аlександр Повідомлень: 3210 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:40 zРадио написав: Frant написав:

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:

1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"

2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію





1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).



2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.



Frant написав: До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.



Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.



Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть 1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть



На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.

-2-е место по величине экономики

-1-е место по концентрации промышленности

-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)

-52млн населения (это самое главное)

-внешний госдолг на 1992 год АЖ 0,4 млн долларов

-самый мощный Киевский Военный округ

-развитая система высшего и проф-тех образования

-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали

-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).

-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года

В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.

СССР во всем виноват.

Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.-2-е место по величине экономики-1-е место по концентрации промышленности-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)-52млн населения (это самое главное)-внешний госдолг на 1992 год АЖ0,4 млн долларов-самый мощный Киевский Военный округ-развитая система высшего и проф-тех образования-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 годаВ общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.СССР во всем виноват.Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. rjkz

Повідомлень: 9487 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:49 rjkz написав: Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.



Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией" Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1440 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:54 zРадио написав:

Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь грантодателей Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Видимо, сами они в этом когнитивном диссонансе не разберутся, и нужна интеллектуальная помощь

А почему СССР не воевал с Германией в 1939 году, а дружно с ней делил Европу ?

Может потому, что был заключён пакт Молотова-Риббентропа. Секретную часть которого долго отрицалась.

Поэтому, любители совка говорят только о ВОВ. Делая вид, что к событиям 1939 СССР не при чём.

PS. Гранты, грантодатели, грантоеды - это чисто российские пропагандистские термины А почему СССР не воевал с Германией в 1939 году, а дружно с ней делил Европу ?Может потому, что был заключён пакт Молотова-Риббентропа. Секретную часть которого долго отрицалась.Поэтому, любители совка говорят только о ВОВ. Делая вид, что к событиям 1939 СССР не при чём.PS. Гранты, грантодатели, грантоеды - это чисто российские пропагандистские термины "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2663 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:56 zРадио написав: Кармелюк написав: Ви надзвичайно сильні і в дипломатії, і в історії...

Шкода тільки, що такий знавець геть забув, що до 17.09.1939р. було 23.08.1939р, коли два потворні диктаторські режими поділили Європу. А Ваш улюбленець фактично забезпечив безкарний напад Гітлера на Польщу, попередньо домовившись як буде поділена ця сама Польща між Рейхом і СРСР. Ви надзвичайно сильні і в дипломатії, і в історії...Шкода тільки, що такий знавець геть забув, що до 17.09.1939р. було 23.08.1939р, коли два потворні диктаторські режими поділили Європу. А Ваш улюбленець фактично забезпечив безкарний напад Гітлера на Польщу, попередньо домовившись як буде поділена ця сама Польща між Рейхом і СРСР.



Нет, забыл как раз ты!



Европу начали делить еще в Мюнхене 29-го сентября 1938-го, когда Британия, Франция и Италия "умиротворили" Гитлера, согласовав аннексию Судет у Чехословакии!



Ну а первые выстрелы в Европе по согласованию с Гитлером 1 октября 1938-го произвела именна Польша в Тешинской области Чехословакии. В то самое время, когда с другой стороны в Судетах стояли нацистские войска!



Сталин был последним из глав государств, подписавших договоры с Гитлером. После того, как это сделали Чемберлен, Даладье, Муссолини, Мосцицкий и др.



PS: я не фанат Сталина, но нести нацистскую чушь - это по меньшей мере, неправильно, если не сказать точнее - противозаконно! Нет, забыл как раз ты!Европу начали делить еще в Мюнхене 29-го сентября 1938-го, когда Британия, Франция и Италия "умиротворили" Гитлера, согласовав аннексию Судет у Чехословакии!Ну а первые выстрелы в Европе по согласованию с Гитлером 1 октября 1938-го произвела именна Польша в Тешинской области Чехословакии. В то самое время, когда с другой стороны в Судетах стояли нацистские войска!Сталин был последним из глав государств, подписавших договоры с Гитлером. После того, как это сделали Чемберлен, Даладье, Муссолини, Мосцицкий и др.PS: я не фанат Сталина, но нести нацистскую чушь - это по меньшей мере, неправильно, если не сказать точнее - противозаконно!

Ну, на ти, так на ти!

Раз у тебе така гарна пам*ять, то якого біса ти вперся в дату 17.09.1939р.? Вона що, раз Польша не оголосила війну СРСР, дає країні Рад і її диктатору якусь індулігенцію і повністю виправдовує ката Сталіна за розпалювання другої світової війни?

Чи не дивна в тебе логіка? Чи може злочини західних країн по здачі суверинітету Австрії та Чехословакії, виправдовують злочин СРСР?

P.s. І що там за нацистські нісенітниці я ніс та ще й протизаконно? Дай цитату, будь ласка! Ну, на ти, так на ти!Раз у тебе така гарна пам*ять, то якого біса ти вперся в дату 17.09.1939р.? Вона що, раз Польша не оголосила війну СРСР, дає країні Рад і її диктатору якусь індулігенцію і повністю виправдовує ката Сталіна за розпалювання другої світової війни?Чи не дивна в тебе логіка? Чи може злочини західних країн по здачі суверинітету Австрії та Чехословакії, виправдовують злочин СРСР?P.s. І що там за нацистські нісенітниці я ніс та ще й протизаконно? Дай цитату, будь ласка! Кармелюк 1

Повідомлень: 548 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 18:58 shapo написав: rjkz написав: Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.



Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией" Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией"

ти забув хто в БілоВєжі на п"яну підписував демонтаж СРСР,

потім Кравчук розказував байки, поки комса та червоний директорат займався дерибаном та "грабуванням награбованого"

Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко ... це дисиденти-націоналісти, я так розумію... ти забув хто в БілоВєжі на п"яну підписував демонтаж СРСР,потім Кравчук розказував байки, поки комса та червоний директорат займався дерибаном та "грабуванням награбованого"Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко ... це дисиденти-націоналісти, я так розумію... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

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