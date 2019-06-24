rjkz написав:zРадио написав:
1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).
2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.
Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть
На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.
-2-е место по величине экономики
-1-е место по концентрации промышленности
-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)
-52млн населения (это самое главное)
-внешний госдолг на 1992 год АЖ 0,4 млн долларов
-самый мощный Киевский Военный округ
-развитая система высшего и проф-тех образования
-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали
-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).
-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года
В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.
СССР во всем виноват.
Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)