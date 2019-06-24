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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3279328032813282

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 152
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:03

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:
Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:
1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"
2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію



1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).

2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.

  Frant написав:До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.

Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.


Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть


На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.
-2-е место по величине экономики
-1-е место по концентрации промышленности
-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)
-52млн населения (это самое главное)
-внешний госдолг на 1992 год АЖ :mrgreen: 0,4 млн долларов
-самый мощный Киевский Военный округ
-развитая система высшего и проф-тех образования
-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали
-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).
-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года
В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.
СССР во всем виноват. :mrgreen:
Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:11

  rjkz написав:Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.
Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.
а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всё
бОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".
Иными словами, перевод металла в стружку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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