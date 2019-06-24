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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 328132823283328432853286> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Пон 24 чер, 2019 19:32 rjkz написав: СССР во всем виноват.

Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. СССР во всем виноват.Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

НЕ стесняйтесь!

Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?

(при чём эта болезнь всех пост СССР образований)



Я не гнушаюсь упоминать происхождения "слуг народных", их "манну небесную", количество гражданст,... - и постоянство во власти, с переменой "флагов".

И о том, что без силового сценария решить эти "проблемы не возможно" - возможно пенсионеров, что создавали эти блага посадить на хлеб и воду да ещё заставить в 2 раза больше пенсии платить. Обдарованные животные всё равно воспринимают население, как источник дохода - только населению они и нах... не нужны. НЕ стесняйтесь!Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?(при чём эта болезнь всех пост СССР образований)Я не гнушаюсь упоминать происхождения "слуг народных", их "манну небесную", количество гражданст,... - и постоянство во власти, с переменой "флагов".И о том, что без силового сценария решить эти "проблемы не возможно" - возможно пенсионеров, что создавали эти блага посадить на хлеб и воду да ещё заставить в 2 раза больше пенсии платить. Обдарованные животные всё равно воспринимают население, как источник дохода - только населению они и нах... не нужны. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 чер, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6932 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:37 zРадио написав: Sommer написав: А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?

И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?



Ну давай, придумывай. А теперь расскажи, исторег, какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?Ну давай, придумывай.



А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!

А чем секретный договор о дерибане Польши принципиально отличается от публичного договора о дебиране Чехословакии? Ты за формой содержание не прячь!



Это ты сейчас от ответа увиливаешь по форме или по содержанию?



Повторяю вопросы:

Какие страны подписали договор с секретным приложением, в котором были разделены страны для последующего захвата?

И после подписания какого договора практически сразу началась ВМВ?



zРадио написав: Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало! Да, заодно и уточнишь, почему Германии, напавшей на Польшу, Франция и Британия войну объявили, а СССР, якобы также напавшему на Польшу, не объявили. Потому что сколько я добиваюсь от ура-патриотов ответа на этот вопрос, разумного еще ни одного слова не прозвучало!



Склероз у тебя?

Ну повторю еще раз: по англо-польскому договору, Англия обязывалась обьявить войну в случае нападения Германии. Что было особо оговорено.

В случае нападения других стран - войну могли обьявить по результатам переговоров. Это ты сейчас от ответа увиливаешь по форме или по содержанию?Повторяю вопросы:Склероз у тебя?Ну повторю еще раз: по англо-польскому договору, Англия обязывалась обьявить войну в случае нападения Германии. Что было особо оговорено.В случае нападения других стран - войну могли обьявить по результатам переговоров. Востаннє редагувалось Sommer в Пон 24 чер, 2019 19:39, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4261 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:38 Re: Політичні дискусії pesikot написав: как ЧАЭС для "дятла" как ЧАЭС для "дятла"

Шо, опять сказка про белого бычка?

Как для 10 МВт потребления построили станцию на 4000 Мвт, причем решение о постройке станции было принято минимум за три года до решения о постройке "дятла".



Нострадамус с Вангой, Кассандрой и Мессингом нервно курят в сторонке. Шо, опять сказка про белого бычка?Как для 10 МВт потребления построили станцию на 4000 Мвт, причем решение о постройке станции было принято минимум за три года до решения о постройке "дятла".Нострадамус с Вангой, Кассандрой и Мессингом нервно курят в сторонке. yanyura Повідомлень: 4719 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:40 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: НЕ стесняйтесь!

Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?

и чём эта болезнь всех пост СССР образований) НЕ стесняйтесь!Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?и чём эта болезнь всех пост СССР образований) Ну-у... один ебёт всех ( по деньгам). В СНГ этот термин понятен, всё вапще понятно, ноу питань Ну-у... один ебёт всех ( по деньгам). В СНГ этот термин понятен, всё вапще понятно, ноу питань промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39

Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! ) protefiks1959

Повідомлень: 319 З нами з: 11.06.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:40 shapo написав: flyman написав: ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с) ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)



В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты



И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?



Ох уж эти зрадофилы-сказочники. И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?Ох уж эти зрадофилы-сказочники. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4261 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:43 flyman написав: rjkz написав:





На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.

-2-е место по величине экономики

-1-е место по концентрации промышленности

-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)

-52млн населения (это самое главное)

-внешний госдолг на 1992 год АЖ 0,4 млн долларов

-самый мощный Киевский Военный округ

-развитая система высшего и проф-тех образования

-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали

-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).

-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года

В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.

СССР во всем виноват.

Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками.-2-е место по величине экономики-1-е место по концентрации промышленности-1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30)-52млн населения (это самое главное)-внешний госдолг на 1992 год АЖ0,4 млн долларов-самый мощный Киевский Военный округ-развитая система высшего и проф-тех образования-замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали-в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все).-Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 годаВ общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося.и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп.СССР во всем виноват.Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с) ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)



А ты все продолжаешь разжигать? Никакую идеологическую группу украинцев никто не обвинял! Или для тебя Кравчук со своей партийной свитой - олицетворение патриотов?



Говорим о стартовых условиях и причинах неудачи. Отвественность общая для всех, кому за 40 - кто младше, мог разве что додерибанивать то, что не успели украсть и развалить старшие в 90-х... А ты все продолжаешь разжигать? Никакую идеологическую группу украинцев никто не обвинял! Или для тебя Кравчук со своей партийной свитой - олицетворение патриотов?Говорим о стартовых условиях и причинах неудачи. Отвественность общая для всех, кому за 40 - кто младше, мог разве что додерибанивать то, что не успели украсть и развалить старшие в 90-х... zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44 Kudrjavuy написав: rjkz написав: СССР во всем виноват.

Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. СССР во всем виноват.Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

НЕ стесняйтесь!

Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?

(при чём эта болезнь всех пост СССР образований) НЕ стесняйтесь!Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?(при чём эта болезнь всех пост СССР образований)

Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины. У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало. Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины. У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 19:48, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2349 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44 Sommer написав: shapo написав: flyman написав: ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с) ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)



В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты



И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?



Ох уж эти зрадофилы-сказочники. И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?Ох уж эти зрадофилы-сказочники.



Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1445 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44 vitaliian написав: zРадио написав: vitaliian написав: freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня. ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.



Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен

Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех. Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех.



Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент. По сути стоял вопрос или Кучма передает власть овощу или его устраняют. Фактически - дворцовый переворот. Поэтому не склоняюсь к мнению о протеже. Насчет "дружбы с рф", то Кучма, я считаю, вел правильную политику "многовекторности" ...фактически при Кучме началось меееедленное отдаление от рф. Только так и надо было. К оранжевому майдану рф была не готова, зато к евроМайдану, на удивление все было готово - и войска на границе с Крымом и зеленые человечки и тд.

Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент. По сути стоял вопрос или Кучма передает власть овощу или его устраняют. Фактически - дворцовый переворот. Поэтому не склоняюсь к мнению о протеже. Насчет "дружбы с рф", то Кучма, я считаю, вел правильную политику "многовекторности" ...фактически при Кучме началось меееедленное отдаление от рф. Только так и надо было. К оранжевому майдану рф была не готова, зато к евроМайдану, на удивление все было готово - и войска на границе с Крымом и зеленые человечки и тд.Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. rjkz

Повідомлень: 9490 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:54 zРадио написав: andrijk777 написав: І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?

Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.

І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.



Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??



Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.



Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!



А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!



PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...



Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет... Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...



Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник? Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник? rjkz

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