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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32823283328432853286> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Пон 24 чер, 2019 19:56 Re: Політичні дискусії rjkz написав: И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно, к независимости или верховенству права это не ведёт. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана. Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно,. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 2349 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:57 shapo написав: Sommer написав: shapo написав:

В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты



И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?



Ох уж эти зрадофилы-сказочники. И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?Ох уж эти зрадофилы-сказочники.



Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко

Чорновола, відправили на той світ, навіть при примарних шансах виграти на виборах Президента.

Левко Лукьяненко - який пост займав, що дерибанив? Чорновола, відправили на той світ, навіть при примарних шансах виграти на виборах Президента.Левко Лукьяненко - який пост займав, що дерибанив? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 19:59 rjkz написав:

Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.



Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.



Причина - это расширение НАТО на Восток. Вот что подрывает безопасность РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.



Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.Причина - это расширение НАТО на Восток. Вот что подрывает безопасность РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 чер, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:00 rjkz написав: zРадио написав: andrijk777 написав: І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?

Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.

І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.



Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??



Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.



Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!



А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!



PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...



Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет... Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...



Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник? Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник?

спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.

Що не так? спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.Що не так? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:01 zРадио написав: rjkz написав:

Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.



Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.



Причина - это расширение НАТО на Восток. Вот что подрывает безопасность РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.



Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешняя политика. Необходимо было держаться нейтралитета. По крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.Причина - это расширение НАТО на Восток.РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешняя политика. Необходимо было держаться нейтралитета. По крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)

а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу? а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:06 zРадио я думаю причина агрессии рф в борьбе за инвестиции. Кремль прекрасно понимает НАТО на рф нападать не собирается, чужие и спорные территории в 21м веке никому (кроме рф) не нужны, а поменять Пу на кого-то более проамериканского можно дворцовым переворотом без применения оружия.



Когда Украина подписала соглашение про Ассоциацию открылся новый рынок для инвестора и чтобы его закрыть нас поставили в сложные экономические условия (перекрыли импорт) и развязали войну на Донбассе. В итоге инвестиций нет, монополии потихоньку подминают под себя мелкий бизнес и т.д. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2349 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07 vitaliian написав: Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.



Ну здесь тоже нет причинно-следственной связи. Разве только то, что майдан привел к власти одного из олигархов, который вместе с "коллегами" еще с 90-х видел Украину в качестве собственности нескольких кланов.



Сам по себе майдан, каким бы бессмысленным и беспощадным он ни был, не стимулировал монополизацию Ну здесь тоже нет причинно-следственной связи. Разве только то, что майдан привел к власти одного из олигархов, который вместе с "коллегами" еще с 90-х видел Украину в качестве собственности нескольких кланов.Сам по себе майдан, каким бы бессмысленным и беспощадным он ни был, не стимулировал монополизацию zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:11 shapo написав: Sommer написав: shapo написав: В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты



И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?



Ох уж эти зрадофилы-сказочники. И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук?Ох уж эти зрадофилы-сказочники.



Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко



И что конкретно они себе надерибанили? И что конкретно они себе надерибанили? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4261 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:11 rjkz написав: Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент. Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент.



То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой. То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой. freeze 4 Повідомлень: 11939 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3586 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:12 flyman написав: а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу? а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу?



Потому что РФ легко пожертвует Украиной ради своей безопасности. Собственно, она это уже начала делать.



А мы (в смысле наши элиты) - дураки, которым не хватило дальновидности и холодного расчета, чтобы сохранить нейтралитет в чужих разборках. В отличие, например, от Швейцарии, которую от обеих мировых воин именно нейтралитет и уберег! Потому что РФ легко пожертвует Украиной ради своей безопасности. Собственно, она это уже начала делать.А мы (в смысле наши элиты) - дураки, которым не хватило дальновидности и холодного расчета, чтобы сохранить нейтралитет в чужих разборках. В отличие, например, от Швейцарии, которую от обеих мировых воин именно нейтралитет и уберег! zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 32823283328432853286> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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