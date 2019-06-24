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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

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Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
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0
Батьківщина
2%
3
Голос
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31
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26%
40
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0
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Свобода
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9
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1%
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Слуга народу
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39
Українська стратегія
0
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Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.
Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно, к независимости или верховенству права это не ведёт. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:57

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:
В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты


И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук? :mrgreen:

Ох уж эти зрадофилы-сказочники.


Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко

Чорновола, відправили на той світ, навіть при примарних шансах виграти на виборах Президента.
Левко Лукьяненко - який пост займав, що дерибанив?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:59

  rjkz написав:
Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.


Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.

Причина - это расширение НАТО на Восток. Вот что подрывает безопасность РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.

Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 чер, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:00

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?
Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.
І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.


Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??

Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.

Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!

А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!

PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...

Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...


Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник?

спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.
Що не так?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:01

  zРадио написав:
  rjkz написав:
Возможно, останься политика Кучмы до этого момента, может и не было настолько радикальной украинизации, но была-бы достаточно сильная экономика, не было-бы войны и Украина уже довольно далеко ушла-бы от рф. Да, здесь все еще было-бы много росийского бизнеса и влияния. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.


Я считаю, что дело не в степени украинизации. Это не задевает реальных интересов РФ. Это всего-лишь предлог для агрессии, но не причина.

Причина - это расширение НАТО на Восток. Вот что подрывает безопасность РФ и движет неуклюжим медведем, который, в отличие от лидера НАТО - США, не умеет работать дипломатией, не владеет технологией цветных революций, а может давить только грубой силой.

Поэтому для сохранения территориальной целостности Украины преемственность умеренной внутренней политики Кучмы была вторичной. Главная ошибка - это переход к одновекторной внешняя политика. Необходимо было держаться нейтралитета. По крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)

а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:06

zРадио я думаю причина агрессии рф в борьбе за инвестиции. Кремль прекрасно понимает НАТО на рф нападать не собирается, чужие и спорные территории в 21м веке никому (кроме рф) не нужны, а поменять Пу на кого-то более проамериканского можно дворцовым переворотом без применения оружия.

Когда Украина подписала соглашение про Ассоциацию открылся новый рынок для инвестора и чтобы его закрыть нас поставили в сложные экономические условия (перекрыли импорт) и развязали войну на Донбассе. В итоге инвестиций нет, монополии потихоньку подминают под себя мелкий бизнес и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07

  vitaliian написав:Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.


Ну здесь тоже нет причинно-следственной связи. Разве только то, что майдан привел к власти одного из олигархов, который вместе с "коллегами" еще с 90-х видел Украину в качестве собственности нескольких кланов.

Сам по себе майдан, каким бы бессмысленным и беспощадным он ни был, не стимулировал монополизацию
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:11

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:В т.ч. и они, и не обязательно перекрасившиеся из бывших коммуняк и комсомольцев, а вполне себе бывшие диссиденты


И кто же был диссидентом? Кучма или Кравчук? :mrgreen:

Ох уж эти зрадофилы-сказочники.


Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко


И что конкретно они себе надерибанили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:11

  rjkz написав:Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент.


То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:12

  flyman написав:а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу?


Потому что РФ легко пожертвует Украиной ради своей безопасности. Собственно, она это уже начала делать.

А мы (в смысле наши элиты) - дураки, которым не хватило дальновидности и холодного расчета, чтобы сохранить нейтралитет в чужих разборках. В отличие, например, от Швейцарии, которую от обеих мировых воин именно нейтралитет и уберег!
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