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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3283328432853286

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38

  flyman написав:якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.

Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.
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