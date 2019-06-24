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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38
flyman написав:
якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.
Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.
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