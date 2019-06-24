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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32843285328632873288> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Пон 24 чер, 2019 20:41 Sommer написав:

Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.



Так что оставь свои мечты.

Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.Так что оставь свои мечты.



Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!



Sommer написав: Да что ж такое, опять он обманывает.



Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.

Да что ж такое, опять он обманывает.Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.



Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! zРадио

Повідомлень: 2591 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:41 vitaliian написав: хотя если бы ЮВТ активнее выступала против ПАП, подавала бы в суд на действующую власть, то могла бы выиграть выборы. хотя если бы ЮВТ активнее выступала против ПАП, подавала бы в суд на действующую власть, то могла бы выиграть выборы.



Юля, удивила меня своей вялой компанией на президентские выборы, ей бы хорошего креативщика взять, а у ней старые политтехнологи без новых идей, точно как как у Пети.



Юле вместо помпезных съездов, надо было драться, действительно в суды подавать, быть в центре всех топовых стычек, опять же соцсети, ютуб, телеграмм, но этого нет, одни посиделки на опостылевших ток-шоу. И сейчас она повторяет уже на парламентских выборах ту же ошибку. Юля, удивила меня своей вялой компанией на президентские выборы, ей бы хорошего креативщика взять, а у ней старые политтехнологи без новых идей, точно как как у Пети.Юле вместо помпезных съездов, надо было драться, действительно в суды подавать, быть в центре всех топовых стычек, опять же соцсети, ютуб, телеграмм, но этого нет, одни посиделки на опостылевших ток-шоу. И сейчас она повторяет уже на парламентских выборах ту же ошибку. freeze 4 Повідомлень: 11941 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3586 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:54 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)



Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.



Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.



После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк. Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк.



Да таких конфликтов, как Тузла, тьма тьмущая между разными странами. Если помнишь, с другой стороны моря у нас конфликт на о.Змеиный еще был. Но это же не говорит о выпаде Румынии против суверенитета Украины, ведь так?

Да таких конфликтов, как Тузла, тьма тьмущая между разными странами. Если помнишь, с другой стороны моря у нас конфликт на о.Змеиный еще был. Но это же не говорит о выпаде Румынии против суверенитета Украины, ведь так?



Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?



zРадио написав: А про Яныка я вообще вопрос не понял - это чисто "внутри-корпоративная" тема (Ахметов на правах самого большого богача хотел протолкнуть свою тушку, чтобы активы хозяина были в безопасности). Ты реально считаешь Яныка российским агентом? Зачем он тогда готовил подписание Ассоциации (а это был именно он, и никто другой - дедушка Азиров был против, если че)?

А про Яныка я вообще вопрос не понял - это чисто "внутри-корпоративная" тема (Ахметов на правах самого большого богача хотел протолкнуть свою тушку, чтобы активы хозяина были в безопасности). Ты реально считаешь Яныка российским агентом? Зачем он тогда готовил подписание Ассоциации (а это был именно он, и никто другой - дедушка Азиров был против, если че)?



Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.

А в 2010-м он уже расценивался, как лошок, поэтому его и кинули и с ценами на газ и с обещаниями по кооперации.



zРадио написав: Насчет путина - я согласен, что он пошел ва-банк. Не потому что его американцы не провоцируют - они как раз провоцируют. Насчет путина - я согласен, что он пошел ва-банк. Не потому что его американцы не провоцируют - они как раз провоцируют.



Ну как же страдальцу за расеюшку - и не обвинить во всем злобных США.



Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи. Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.А в 2010-м он уже расценивался, как лошок, поэтому его и кинули и с ценами на газ и с обещаниями по кооперации.Ну как же страдальцу за расеюшку - и не обвинить во всем злобных США.Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4266 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:56 freeze написав: Юле вместо помпезных съездов, надо было драться, Юле вместо помпезных съездов, надо было драться, Що за люди...

Цілий час чекають поки хтось їм зробить добре...

А хочете-я Вам покажу рецепт ,який з ймовірністю в 99,999% зробить Ваше життя кращим ,не залежно від змін в Україні і при цьому цей рецепт буде елементарним для виконання і базуватиметься на алгоритмах,якими Юля керувала Державою

1 Берете кредит.

2 За рахунок взятого кредиту- покращуєте своє життя ,при чому не витрачаєте весь і відразу,а так десь в розмірі 30% від Ваших доходів

3 Для того ,щоб не боятись що настане день віддачі,а Вам віддавати буде нічого - частину кредитних грошей направляєте в ігри (біткоїни чи ставки) , при чому коефіцієнт вибираєте 1 до 100 ,а поставлену суму таку яка в 100 разів менша від вже потрачених Вами грошей.

Таким чином .поки повністю все не спустите-цілий час будете думати що завтрішній виграш перекриє ваші вчорашні(тижневі-річні) витрати. Що за люди...Цілий час чекають поки хтось їм зробить добре...А хочете-я Вам покажу рецепт ,який з ймовірністю в 99,999% зробить Ваше життя кращим ,не залежно від змін в Україні і при цьому цей рецепт буде елементарним для виконання і базуватиметься на алгоритмах,якими Юля керувала Державою1 Берете кредит.2 За рахунок взятого кредиту- покращуєте своє життя ,при чому не витрачаєте весь і відразу,а так десь в розмірі 30% від Ваших доходів3 Для того ,щоб не боятись що настане день віддачі,а Вам віддавати буде нічого - частину кредитних грошей направляєте в ігри (біткоїни чи ставки) , при чому коефіцієнт вибираєте 1 до 100 ,а поставлену суму таку яка в 100 разів менша від вже потрачених Вами грошей.Таким чином .поки повністю все не спустите-цілий час будете думати що завтрішній виграш перекриє ваші вчорашні(тижневі-річні) витрати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21047 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:56 freeze видимо считала по рейтингам у неё конкурентов нет. vitaliian

Повідомлень: 2359 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:04 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы. На экспорте часов и сыра ещё никто не разбогател. Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы. На экспорте часов и сыра ещё никто не разбогател. vitaliian

Повідомлень: 2359 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:09 zРадио написав: Sommer написав:

Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.



Так что оставь свои мечты.

Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.Так что оставь свои мечты.



Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!

Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!



Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая.



zРадио написав: Sommer написав: Да что ж такое, опять он обманывает.



Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.

Да что ж такое, опять он обманывает.Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.



Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас!



Ага. И СССР он мог бы быстро взять.



А насчет итальянцев - если бы не немецкие части, Италия сдалась бы союзникам в первые же дни. Поэтому, собственно, немцы ее и оккупировали.



И к вопросу о горных укреплениях - немцев из Монте-Кассино (это ты его с Монбланом перепутал?) выбивали почти полгода.



И это с учетом того, что немцы воевали на два (фактически на три) фронта. Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая.Ага. И СССР он мог бы быстро взять.А насчет итальянцев - если бы не немецкие части, Италия сдалась бы союзникам в первые же дни. Поэтому, собственно, немцы ее и оккупировали.И к вопросу о горных укреплениях - немцев из Монте-Кассино (это ты его с Монбланом перепутал?) выбивали почти полгода.И это с учетом того, что немцы воевали на два (фактически на три) фронта. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4266 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:11 vitaliian написав: zРадио написав: Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас! Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы. Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы.



Свежей конспирологии завезли. Причем, что характерно, зекоманде. Свежей конспирологии завезли. Причем, что характерно, зекоманде. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4266 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:11 vitaliian написав: flyman написав: якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало. якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.

Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны. Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.

людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15753 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:13 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало. якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.

Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны. Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.

людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався

ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что vitaliian

Повідомлень: 2359 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 32843285328632873288> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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