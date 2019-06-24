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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:41
Sommer написав:
Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.
Так что оставь свои мечты.
Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!
Sommer написав:
Да что ж такое, опять он обманывает.
Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.
Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:41
vitaliian написав:
хотя если бы ЮВТ активнее выступала против ПАП, подавала бы в суд на действующую власть, то могла бы выиграть выборы.
Юля, удивила меня своей вялой компанией на президентские выборы, ей бы хорошего креативщика взять, а у ней старые политтехнологи без новых идей, точно как как у Пети.
Юле вместо помпезных съездов, надо было драться, действительно в суды подавать, быть в центре всех топовых стычек, опять же соцсети, ютуб, телеграмм, но этого нет, одни посиделки на опостылевших ток-шоу. И сейчас она повторяет уже на парламентских выборах ту же ошибку.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:54
zРадио написав:
Sommer написав: zРадио написав:
Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)
Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.
Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.
После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк.
Да таких конфликтов, как Тузла, тьма тьмущая между разными странами. Если помнишь, с другой стороны моря у нас конфликт на о.Змеиный еще был. Но это же не говорит о выпаде Румынии против суверенитета Украины, ведь так?
Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?
zРадио написав:
А про Яныка я вообще вопрос не понял - это чисто "внутри-корпоративная" тема (Ахметов на правах самого большого богача хотел протолкнуть свою тушку, чтобы активы хозяина были в безопасности). Ты реально считаешь Яныка российским агентом? Зачем он тогда готовил подписание Ассоциации (а это был именно он, и никто другой - дедушка Азиров был против, если че)?
Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.
А в 2010-м он уже расценивался, как лошок, поэтому его и кинули и с ценами на газ и с обещаниями по кооперации.
zРадио написав:
Насчет путина - я согласен, что он пошел ва-банк. Не потому что его американцы не провоцируют - они как раз провоцируют.
Ну как же страдальцу за расеюшку - и не обвинить во всем злобных США.
Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:56
freeze написав:
Юле вместо помпезных съездов, надо было драться,
Що за люди...
Цілий час чекають поки хтось їм зробить добре...
А хочете-я Вам покажу рецепт ,який з ймовірністю в 99,999% зробить Ваше життя кращим ,не залежно від змін в Україні і при цьому цей рецепт буде елементарним для виконання і базуватиметься на алгоритмах,якими Юля керувала Державою
1 Берете кредит.
2 За рахунок взятого кредиту- покращуєте своє життя ,при чому не витрачаєте весь і відразу,а так десь в розмірі 30% від Ваших доходів
3 Для того ,щоб не боятись що настане день віддачі,а Вам віддавати буде нічого - частину кредитних грошей направляєте в ігри (біткоїни чи ставки) , при чому коефіцієнт вибираєте 1 до 100 ,а поставлену суму таку яка в 100 разів менша від вже потрачених Вами грошей.
Таким чином .поки повністю все не спустите-цілий час будете думати що завтрішній виграш перекриє ваші вчорашні(тижневі-річні) витрати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:56
freeze видимо считала по рейтингам у неё конкурентов нет.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:04
zРадио написав:
Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас!
Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы. На экспорте часов и сыра ещё никто не разбогател.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:09
zРадио написав: Sommer написав:
Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.
Так что оставь свои мечты.
Мечты? Ты совсем что-ли болен? Не знаю в каком городе живешь ты, но в любом случае НЕ желаю, чтобы туда прилетели российские бомбы! А технические возможности у РФ для этого есть. Я живу в Киеве, и в полной безопасности от российской агрессии себя не ощущаю!
Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая.
zРадио написав: Sommer написав:
Да что ж такое, опять он обманывает.
Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.
Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас!
Ага. И СССР он мог бы быстро взять.
А насчет итальянцев - если бы не немецкие части, Италия сдалась бы союзникам в первые же дни. Поэтому, собственно, немцы ее и оккупировали.
И к вопросу о горных укреплениях - немцев из Монте-Кассино (это ты его с Монбланом перепутал?) выбивали почти полгода.
И это с учетом того, что немцы воевали на два (фактически на три) фронта.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:11
vitaliian написав: zРадио написав:
Врешь! Гитлер мог взять Швейцарию так же быстро, как Францию! Отступающих итальянских фашистов в 1945-м и Монблан не спас!
Швейцария была нужна для хранения награбленного. В Германии и завоёванных анклавах хранить было опасно, вариант что делать после поражения педантичные немцы 100% обсчитывали. А в Швейцарии никто ничего и не искал. Но внезапно она стала самая богатая страна Европы.
Свежей конспирологии завезли. Причем, что характерно, зекоманде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:11
vitaliian написав: flyman написав:
якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.
Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.
людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:13
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало.
Типа Зеленский не случайный человек в политике? Узнаваемый шоумэн да. На протестной волне спонтанные решения ожидаемы и логичны.
людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався
ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что
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