Додано: Пон 24 чер, 2019 21:45

Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті.Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами.Зокрема, використовувались проти українців."сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."