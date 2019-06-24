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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3285328632873288>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:14

Жити по-новому!

Новая серия! Вы хотели убрать Свинарчуков - вас услышали!
https://news.liga.net/politics/video/bogdan-konsultiroval-v-kreditnyh-moshennichestvah---nashi-groshi
Глава АП Андрей Богдан во время своей работы адвокатом засветился в нескольких судебных процессах, имеющих признаки кредитного мошенничества. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші.

По данным журналистов, юридическим сопровождением сделки занималась группа Игоря Пукшина, Александра Баулина и Андрея Богдана.

Тогда правоохранители прямо заявили, что Idelberg Resources действовала в сговоре с должностными лицами Клуба сыра.

Похожая история произошла с соеперерабатывающим заводом из Херсонской области Каховка Пром-агро.


Новая команда таки доставляет. Каждые несколько дней - какой-нибудь ляп.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:28

Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:38

  vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.


А как же диджитал и борьба с олигархами? За что голосовали 75%?
За адвокатов кредитного мошенничества?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.


А как же диджитал и борьба с олигархами? За что голосовали 75%?
За адвокатов кредитного мошенничества?


А что адвокат Богдан был в списке для голосования? Кто то видел эту фамилию?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:43

  Sommer написав:
  vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.


А как же диджитал и борьба с олигархами? За что голосовали 75%?
За адвокатов кредитного мошенничества?

Без экономических свобод и верховенства права любое голосование будет за олигарха. Потому что если всё продаётся, найдётся некто кто всё купит. В широком смысле и не обязательно за деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:43

  vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.

так тодi смисл скидати Пороха?
невже армовiр?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:45

Під власовським прапором

Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті.
Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами.
Зокрема, використовувались проти українців.


"сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.

У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.

2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.

Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]

Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%83%D1%81
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:47

  flyman написав:
  vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.

так тодi смисл скидати Пороха?
невже армовiр?

Что значит скидати!!?? он честно проиграл выборы. Когда вы проиграли в шахматы вы тоже всем рассказываете что вашему оппоненту небыло смысла делать вас проигравшим?!
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався

ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что


Жульці треба було не в тюрмі сидіти, а а в кіно зніматись. В серіалі "Слуга народа", в головній ролі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:51

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався

ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что


Жульці треба було не в тюрмі сидіти, а а в кіно зніматись. В серіалі "Слуга народа", в головній ролі.

Нет ей надо было активнее критиковать действующую власть причём не на телеканалах, а в судах. Тогда возможно она возглавила бы протест, а Миха ей помог бы. Я видел потенциал в таком союзе когда прорывали границу. Шоу с задержанным интерсити было первоклассное куда там слуге народа... Но феерверк закончился пшиком. Где иски за незаконное лишение гражданства, за задержку поезда? Где суды, где коррупционные решения? Политики начали стримами в фейсбук подменять правовые институты. Это деградация и нигилизм. Каждый сам за себя и никто за Украину.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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