Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:Sommer а что вы хотели, чтобы в стране где нет верховенства права пришли кристально чистые политики? Какая наивность.
так тодi смисл скидати Пороха? невже армовiр?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті. Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами. Зокрема, використовувались проти українців.
"сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.
У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.
2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.
Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]
Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."
flyman написав:людина в полiтицi випадкова, але попав вiн зовсiм не випадково, 3 роки готувався
ЮВТ 20 лет готовилась, даже в тюрьме посидела и что
Жульці треба було не в тюрмі сидіти, а а в кіно зніматись. В серіалі "Слуга народа", в головній ролі.
Нет ей надо было активнее критиковать действующую власть причём не на телеканалах, а в судах. Тогда возможно она возглавила бы протест, а Миха ей помог бы. Я видел потенциал в таком союзе когда прорывали границу. Шоу с задержанным интерсити было первоклассное куда там слуге народа... Но феерверк закончился пшиком. Где иски за незаконное лишение гражданства, за задержку поезда? Где суды, где коррупционные решения? Политики начали стримами в фейсбук подменять правовые институты. Это деградация и нигилизм. Каждый сам за себя и никто за Украину.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.