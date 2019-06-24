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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3285328632873288

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:55

  vitaliian написав:Нет ей надо было активнее критиковать действующую власть причём не на телеканалах, а в судах. Тогда возможно она возглавила бы протест, а Миха ей помог бы. Я видел потенциал в таком союзе когда прорывали границу. Шоу было первоклассное куда там слуге народа...

+100!
https://www.youtube.com/watch?v=J8cDmmY54Js

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:03

Kudrjavuy скоро на тв шоу будут учить попу подтирать, каждый школьник знает что оценки лучше у тех у кого блатные родители, и на хорошую работу у нас в стране с улицы не берут, у сотрудников есть тьма родственников ждущих трудоустройства. Неравные возможности превращают Украину в феодальное государство с одинаковой для всех мотивацией.

Какой может быть прогресс когда единственная мотивация - урвать себе теплое местечко под солнцем или уехать из страны? Деградация вот что ждет Украину в ближайшем десятилетии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:14

  Sommer написав:Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая. :mrgreen:


Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.

А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая. :mrgreen:


Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.

А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!

зРадіо, не відпирайся!
Більшого ніж ти любителя країни Бензоколонки, пропагандиста руССкого міра - тут немає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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