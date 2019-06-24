+100!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:55
+100!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:03
Kudrjavuy скоро на тв шоу будут учить попу подтирать, каждый школьник знает что оценки лучше у тех у кого блатные родители, и на хорошую работу у нас в стране с улицы не берут, у сотрудников есть тьма родственников ждущих трудоустройства. Неравные возможности превращают Украину в феодальное государство с одинаковой для всех мотивацией.
Какой может быть прогресс когда единственная мотивация - урвать себе теплое местечко под солнцем или уехать из страны? Деградация вот что ждет Украину в ближайшем десятилетии.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:14
Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.
А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:18
зРадіо, не відпирайся!
Більшого ніж ти любителя країни Бензоколонки, пропагандиста руССкого міра - тут немає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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