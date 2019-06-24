Додано: Пон 24 чер, 2019 22:14

Sommer написав: Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая.

Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая.

Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!