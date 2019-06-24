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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
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6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:14

  Sommer написав:Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая. :mrgreen:


Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.

А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая. :mrgreen:


Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас! Просто предостерегаю больших любителей Запада от тех же ошибок, которые мы допустили с рашкой. США и ЕС - такие же шакалы! Выражаясь фигурально - для роженицы Украины отличается только процесс родовых мук, а ребеночка заберут и одни, и другие! Это что касается внешней политики.

А во внутренней политике я призываю не бороться с ветряными мельницами в виде русского языка, который россии не принадлежит! Это наш язык в не меньшей степени, чем их. Ты сам его используешь!

зРадіо, не відпирайся!
Більшого ніж ти любителя країни Бензоколонки, власовського триколора, українофоба і пропагандиста руССкого міра - тут немає!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:19

В Киевском районе Одессы уже зарегистрированы 44 кандидата:
три Баранских
два Дмитрия Танцюры
один Ярослав Мудрый
директор ООО "Депутат-Слуга народу"
замдиректора ООО "Слуга народу"
руководитель проектов ООО "Слуга народу - Зе"
руководитель проектов ООО "Слуга народу.Зе"
непосредственно выдвиженец от партии "Слуга народу"
ну и наконец сам Александр Зелинский, наверное, сводный брат
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:28

  Sommer написав:
Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?


Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!

  Sommer написав:Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.


Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!

  Sommer написав:Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи. :mrgreen:


А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет? :mrgreen: У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше? :D Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:33

  Frant написав:зРадіо, не відпирайся!
Більшого ніж ти любителя країни Бензоколонки, власовського триколора, українофоба і пропагандиста руССкого міра - тут немає!


Ты просто слишком недалек, не начитан и зашорен, чтобы понять преимущества нейтралитета и национальных интересов!

Ты воспринимаешь центристскую позицию как симпатию РФ, хотя это далеко от истины! Причина - системное длительное направленое разделение украинцев на прозападных и провосточных, украиноязычных и русскоязычных, левобережных и правобережных, ватников и вышиватников...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:42

  freeze написав:В Киевском районе Одессы уже зарегистрированы 44 кандидата:
три Баранских
два Дмитрия Танцюры
один Ярослав Мудрый
директор ООО "Депутат-Слуга народу"
замдиректора ООО "Слуга народу"
руководитель проектов ООО "Слуга народу - Зе"
руководитель проектов ООО "Слуга народу.Зе"
непосредственно выдвиженец от партии "Слуга народу"
ну и наконец сам Александр Зелинский, наверное, сводный брат


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Мда, веселые будут выборы
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:46

  zРадио написав:
  Sommer написав:Но почему-то "киевлянин" защищает рашку по мере сил. Странная любовь такая. :mrgreen:


Опят лжешь! Никогда не защищал рашку и не защищаю сейчас!


Да-да. Только лишь упорно транслируешь их брехню.
Например:
  zРадио написав:Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко.


или

  zРадио написав:А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет?


Странно, почему у не-защитника такой перекос в рашкинский агитпроп?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:47

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?


Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!

Сама такая решила и украла? Нет, сначала ввела трусливых зеленых человечков и устроила референдум? Тоже нет?

Так как же дело было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:52

  Sommer написав:Да-да. Только лишь упорно транслируешь их брехню.


Брехня у тебя - нормальному человеку не составит труда в 3 клика найти на американских же сайтах карту систем ПРО и информацию о госслужбе Чумаченко!

Пророссийской брехней очевидные факты называет лишь проамериканский брехун! И наоборот.

Вот так на территории Украины и ведется война 2-х внешних пропаганд, жертвами которых стало практически все население, поляризированное друг против друга, и отказывающееся уже даже думать о собственном интересе!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

а ведь уже через неделю будудт абсолютно точніе исследования
Оранжевый-хит сезона
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