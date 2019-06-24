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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:56
Кстати сегодня произошел занимательный каминг-аут.
На встрече с работниками канала Прямой Порошенко пообещал никого не увольнять и не продавать канал.
Ё, и это было сказано в присутствии, как всегда твердили порохоботы, настоящего хозяина канала Макеенко.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:21
zРадио написав: Sommer написав:
Да-да. Только лишь упорно транслируешь их брехню.
Брехня у тебя - нормальному человеку не составит труда в 3 клика найти на американских же сайтах карту систем ПРО и информацию о госслужбе Чумаченко!
Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это
zРадио написав:
системы ПРО "против исламских террористов"
Сможешь? С фамилией Чумаченко ты уже справился, так что я в тебя верю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:24
flyman написав:
Чорновола, відправили на той світ, навіть при примарних шансах виграти на виборах Президента.
Левко Лукьяненко - який пост займав, що дерибанив?
1) Чорновила никто не убивал т.к. он находился в "конструктивной оппозиции" к Кучме и не мешал ему строить олигархическую систему с раздачей бывшей госсобственности
2) Левко Лукьяненко всего-навсего задавил на своем авто женщину под Киевом и сбежал послом в Канаду. Ну, такие мелочи как антисемитизм и ксенофобия точно не относятся к дерибану собственности, а всего-навсего относятся к моральному облику "совести нации"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:25
vitaliian написав: Faceless написав:
vitaliian написав:если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
через минуту внимание смещается на содержание вашей речи и общую культуру поведения, это более точные признаки быдлo вы или нет. Если у вас блестящий английский можно и с него, над нашим вузовским английским например в штатах смеются, сильно он архаичный. Учителя то доморощенные без языковой практики с носителями языка.
Нуууу....
Не сильно то и смеются.
Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.
Ну часть неправильных глаголов там правильные
И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.
А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.
Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:30
shapo написав: Faceless написав:
Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию
А в Израиле об этом не знают и русский там распространен не меньше чем английский
Пардон, коллега, но сейчас не соглашусь.
Английский там все-же знает больше людей, чем русский. Причем то, что они считают "плохим английским" 90% владеющим инглишем гражданам Украины даже не снилось.
Рассказали историю о преподавателе английского из Прибалтики - на детской площадке у детей поинтересовалась или они знают английский. Дети с ней начали щебетать и ...она поняла, что у нее с английским не так все хорошо.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:37
Frant написав:
Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів?
1.Все Мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы.
2. Ученными доказано, что все, кто ел огурцы в 19-м веке - умерли. Вывод: есть огурцы - смертельно опасно.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:44
vitaliian написав: Волгарь написав:
И эта тенденция ТОЧНО ПРОТИВОРЕЧИТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ
Не сильно они объединились с Абхазией, Приднестровьем, ЛДНР. Это при полной поддержке рф населением этих анклавов.
Волгарь написав:
История учит, что страны с общим языком имеют свойство объединяться
США, Англия, Канада и Австралия когда объединятся?
Следующий список суверенных государств и территорий где английский ― официальный язык. Некоторые государства из списка, такие как Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Канада и Филиппины, используют английский язык как официальный, но помимо него существуют другие официальные языки.
В списке также присутствуют страны, где английский является преобладающим языком, но не имеет официального статуса. В Австралии на английском языке говорит большинство населения, и он является единственным языком, используемым в правительственных учреждениях, и тем не менее у Австралии нет официального языка.
Помимо перечисленных стран, английский язык имеет официальный статус рабочего языка в Восточном Тиморе.
Карта стран, использующих английский язык как официальный или как преобладающий неофициальный язык
Содержание
Суверенные государства
Страна Континент Население1
Индия Азия 1 129 866 154
США14 Северная Америка 300 007 997
Пакистан Азия 162 419 946
Нигерия[1] Африка 128 771 988
Филиппины[2] Азия 87 857 473
Соединённое Королевство[3] Европа 60 441 457
Южно-Африканская Республика Африка 44 344 136
Танзания Африка 38 860 170
Судан Африка 36 992 490
Кения Африка 33 829 590
Канада Северная Америка 32 300 000
Уганда Африка 27 269 482
Гана Африка 25 199 609
Австралия14 Океания 23 130 931
Камерун Африка 16 380 005
Зимбабве Африка 12 746 990
Малави Африка 12 158 924
Замбия Африка 11 261 795
Руанда Африка 8 440 820
Южный Судан Африка 8 260 490
Сьерра-Леоне Африка 6 017 643
Папуа - Новая Гвинея Океания 5 545 268
Эритрея Африка 5 224 000
Сингапур Азия 4 425 720
Ирландия Европа 4 130 700
Новая Зеландия14 Океания 4 108 561
Либерия Африка 3 482 211
Ямайка[4] Северная Америка 2 731 832
Намибия Африка 2 030 692
Лесото Африка 1 867 035
Ботсвана Африка 1 640 115
Гамбия Африка 1 593 256
Маврикий Африка 1 230 602
Свазиленд Африка 1 173 900
Тринидад и Тобаго Южная Америка 1 088 644
Фиджи Океания 893 354
Гайана Южная Америка 765 283
Соломоновы Острова Океания 538 032
Мальта Европа 398 534
Исландия Европа 357 050
Багамские острова Северная Америка 301 790
Белиз Центральная Америка 279 457
Барбадос Северная Америка 279 254
Вануату Океания 205 754
Самоа Океания 188 540
Сент-Люсия Северная Америка 166 312
Сент-Винсент и Гренадины Америка 117 534
Федеративные Штаты Микронезии Океания 108 105
Кирибати Океания 103 092
Тонга Океания 100 000
Гренада Америка 89 502
Сейшелы Африка 81 188
Доминика Америка 69 029
Антигуа и Барбуда Америка 68 722
Маршалловы острова Океания 59 071
Сент-Китс и Невис Америка 38 958
Палау Океания 20 303
Науру Океания 13 528
Тувалу Океания 11 999
Несуверенные объекты
Объект Континент Население1
Гонконг2 Азия 6 898 686
Пуэрто-Рико3 Америка 3 912 054
Гуам4 Океания 108 708
Американские Виргинские острова5 Америка 108 708
Джерси6 Европа 88 200
Северные Марианские острова7 Океания 80 801
Остров Мэн8 Европа 75 049
Бермуды9 Америка 65 365
Гернси10 Европа 65 228
Американское Самоа11 Океания 64 869
Каймановы острова Америка 44 270
Синт-Мартен Америка 40 917
Гибралтар Европа 27 884
Британские Виргинские острова Америка 22 643
острова Кука Океания 21 388
Теркс и Кайкос Америка 20 556
Ангилья Америка 13 254
Монтсеррат Америка 9341
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Африка 7543
Фолклендские острова Южная Америка 2969
Британская территория в Индийском океане Азия 2800
Остров Норфолк Океания 1828
Остров Рождества12 Океания 1600
Ниуэ Океания 1600
Токелау Океания 1400
Кокосовые острова Азия 554
Питкэрн13 Океания 67
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Антарктика
Что-ж они все никак не объединяться?
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