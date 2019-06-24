Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати сегодня произошел занимательный каминг-аут. На встрече с работниками канала Прямой Порошенко пообещал никого не увольнять и не продавать канал. Ё, и это было сказано в присутствии, как всегда твердили порохоботы, настоящего хозяина канала Макеенко.
flyman написав:Чорновола, відправили на той світ, навіть при примарних шансах виграти на виборах Президента. Левко Лукьяненко - який пост займав, що дерибанив?
1) Чорновила никто не убивал т.к. он находился в "конструктивной оппозиции" к Кучме и не мешал ему строить олигархическую систему с раздачей бывшей госсобственности 2) Левко Лукьяненко всего-навсего задавил на своем авто женщину под Киевом и сбежал послом в Канаду. Ну, такие мелочи как антисемитизм и ксенофобия точно не относятся к дерибану собственности, а всего-навсего относятся к моральному облику "совести нации"
vitaliian написав:если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
через минуту внимание смещается на содержание вашей речи и общую культуру поведения, это более точные признаки быдлo вы или нет. Если у вас блестящий английский можно и с него, над нашим вузовским английским например в штатах смеются, сильно он архаичный. Учителя то доморощенные без языковой практики с носителями языка.
Нуууу.... Не сильно то и смеются. Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд. Ну часть неправильных глаголов там правильные И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно. А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально. Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
Faceless написав:Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию
А в Израиле об этом не знают и русский там распространен не меньше чем английский
Пардон, коллега, но сейчас не соглашусь. Английский там все-же знает больше людей, чем русский. Причем то, что они считают "плохим английским" 90% владеющим инглишем гражданам Украины даже не снилось. Рассказали историю о преподавателе английского из Прибалтики - на детской площадке у детей поинтересовалась или они знают английский. Дети с ней начали щебетать и ...она поняла, что у нее с английским не так все хорошо.
Волгарь написав:И эта тенденция ТОЧНО ПРОТИВОРЕЧИТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ
Не сильно они объединились с Абхазией, Приднестровьем, ЛДНР. Это при полной поддержке рф населением этих анклавов.
Волгарь написав:История учит, что страны с общим языком имеют свойство объединяться
США, Англия, Канада и Австралия когда объединятся?
Следующий список суверенных государств и территорий где английский ― официальный язык. Некоторые государства из списка, такие как Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Канада и Филиппины, используют английский язык как официальный, но помимо него существуют другие официальные языки.
В списке также присутствуют страны, где английский является преобладающим языком, но не имеет официального статуса. В Австралии на английском языке говорит большинство населения, и он является единственным языком, используемым в правительственных учреждениях, и тем не менее у Австралии нет официального языка.
Помимо перечисленных стран, английский язык имеет официальный статус рабочего языка в Восточном Тиморе.
Карта стран, использующих английский язык как официальный или как преобладающий неофициальный язык
Содержание
Суверенные государства Страна Континент Население1 Индия Азия 1 129 866 154 США14 Северная Америка 300 007 997 Пакистан Азия 162 419 946 Нигерия[1] Африка 128 771 988 Филиппины[2] Азия 87 857 473 Соединённое Королевство[3] Европа 60 441 457 Южно-Африканская Республика Африка 44 344 136 Танзания Африка 38 860 170 Судан Африка 36 992 490 Кения Африка 33 829 590 Канада Северная Америка 32 300 000 Уганда Африка 27 269 482 Гана Африка 25 199 609 Австралия14 Океания 23 130 931 Камерун Африка 16 380 005 Зимбабве Африка 12 746 990 Малави Африка 12 158 924 Замбия Африка 11 261 795 Руанда Африка 8 440 820 Южный Судан Африка 8 260 490 Сьерра-Леоне Африка 6 017 643 Папуа - Новая Гвинея Океания 5 545 268 Эритрея Африка 5 224 000 Сингапур Азия 4 425 720 Ирландия Европа 4 130 700 Новая Зеландия14 Океания 4 108 561 Либерия Африка 3 482 211 Ямайка[4] Северная Америка 2 731 832 Намибия Африка 2 030 692 Лесото Африка 1 867 035 Ботсвана Африка 1 640 115 Гамбия Африка 1 593 256 Маврикий Африка 1 230 602 Свазиленд Африка 1 173 900 Тринидад и Тобаго Южная Америка 1 088 644 Фиджи Океания 893 354 Гайана Южная Америка 765 283 Соломоновы Острова Океания 538 032 Мальта Европа 398 534 Исландия Европа 357 050 Багамские острова Северная Америка 301 790 Белиз Центральная Америка 279 457 Барбадос Северная Америка 279 254 Вануату Океания 205 754 Самоа Океания 188 540 Сент-Люсия Северная Америка 166 312 Сент-Винсент и Гренадины Америка 117 534 Федеративные Штаты Микронезии Океания 108 105 Кирибати Океания 103 092 Тонга Океания 100 000 Гренада Америка 89 502 Сейшелы Африка 81 188 Доминика Америка 69 029 Антигуа и Барбуда Америка 68 722 Маршалловы острова Океания 59 071 Сент-Китс и Невис Америка 38 958 Палау Океания 20 303 Науру Океания 13 528 Тувалу Океания 11 999 Несуверенные объекты Объект Континент Население1 Гонконг2 Азия 6 898 686 Пуэрто-Рико3 Америка 3 912 054 Гуам4 Океания 108 708 Американские Виргинские острова5 Америка 108 708 Джерси6 Европа 88 200 Северные Марианские острова7 Океания 80 801 Остров Мэн8 Европа 75 049 Бермуды9 Америка 65 365 Гернси10 Европа 65 228 Американское Самоа11 Океания 64 869 Каймановы острова Америка 44 270 Синт-Мартен Америка 40 917 Гибралтар Европа 27 884 Британские Виргинские острова Америка 22 643 острова Кука Океания 21 388 Теркс и Кайкос Америка 20 556 Ангилья Америка 13 254 Монтсеррат Америка 9341 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Африка 7543 Фолклендские острова Южная Америка 2969 Британская территория в Индийском океане Азия 2800 Остров Норфолк Океания 1828 Остров Рождества12 Океания 1600 Ниуэ Океания 1600 Токелау Океания 1400 Кокосовые острова Азия 554 Питкэрн13 Океания 67 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Антарктика
Sommer написав:Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это
zРадио написав:системы ПРО "против исламских террористов"
Сможешь?
Выкуси, наконец
U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia
The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal. “As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.
rjkz написав:Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
Так это все примерно с 1989г происходило под лозунгами " твое сало съел москаль" и "как только отделимся от Москвы сразу станет второй Францией"
Не знаю, я в 80-е почти каждый год отдыхал в Карпатах и вопрос о моем русском языке завелся 1 раз и очень быстро закончился. Со мной говорили на украинском, я на русском - все ок. Может это было во Львове - не был, не знаю. В Киеве не было ни украинского языка ни антирусских настроений в то время. Тогда было другое "разделение" на "свой-чужой" - "Ей, а-ну погоди, не так быстро. Ты из какого района?"
rjkz написав: На момент развала Союза, УССР и вправду грех было жаловаться на "наследство" по сравнению с другими республиками. -2-е место по величине экономики -1-е место по концентрации промышленности -1-е место в мире с 40% мирового запаса чернозема (сейчас порядка 30) -52млн населения (это самое главное) -внешний госдолг на 1992 год АЖ 0,4 млн долларов -самый мощный Киевский Военный округ -развитая система высшего и проф-тех образования -замкнутый цикл сельхозмашиностроения (12 тракторных и комбайновых заводов), тяжелого машиностроения, впрочем об этом уже писали -в неэкономической сфере УССР тоже не был "гадким утенком", в спорте к 1991 году киевское Динамо было самым именитым и сильнейшим футбольным клубом СССР. Фактически, с 80-х сборная СССР формировалась на основе состава Динамо К, в гандболе киевский Спартак (Ж) - был одним из сильнейших, Будивельник был одним из сильнейших клубов в баскетболе, уступая в основном Жальгирису, Бубка в прыжках с шестом, Сокол Киев хоть и имеет высшее свое достижение в виде бронзовой медали по хоккею, но был в числе сильных клубов высшей лиги, где тягаться с ЦСКА было нереально почти никому (фактически, это была сборная СССР). Это говорит о развитой системе физкультуры и спорта. В школьные годы я занимался плаванием, баскетболом, хоккеем, единоборствами еще чем-то. Все это содержало государство (не то, что я ностальгирую за шарой (никогда такое мне не было свойственно, к тому-же и в то время моя семья могла себе позволить себе такое свободно), но это говорит о государственной политике, направленной на развитие детского спорта (да, возможно, тратились сотни миллионов советских рублей на забаганки кремлевских старцев видеть советские флаги на международныхсоревнованиях на 1-х местах) что давало миллионам украинских детей ту возможность физически развиваться, которой сейчас лишены почти все). -Украина одна из основателей ООН и имела свое представительство с 1945 года В общем, к моменту развала СССР УССР подошла очень так неплохо обеспеченной и разносторонне развитой республикой, которой независимость предрекала только доминирующую роль на просторах б.СССР. Не так сталося, як гадалося. Возглавленный и запущенный б.Секретарем ВС УССР, б. членом ЦК КПСС, б.членом ЦК КП УССР, б. член Политбюро ЦК КП УССР и ...в общем профессиональным комунякой и партфункционером кравчуком механизм развала экономики и промышленности, разрезанием в лом заводов и продажей Черноморского рыболовецкого флота в размере 330 судов в Индонезию по цене лома и тд, превратил весь оазис в подобие выжженной пустыни с многомиллиардными долгами, вдвое сократившимся населением, титулом "самой бедной страной Европы", одна из самых коррумпированных стран мира и тд и тп. СССР во всем виноват. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
ага, націоналісти-патріоти роздерибанили: хто всравсь? - невістка (с)
Вот причем тут это? Пост был о том, что на момент развала СССР, Украина имела очень неплохое "наследство", которое прое..., кхе, профукала. Так кто в этом виноват? СССР?