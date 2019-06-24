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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3287328832893290 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Вів 25 чер, 2019 00:15



Порошенко предложил переименовать Грузию

Политик посоветовал "не оставлять в беде грузинских братьев" и переименовать Грузии в Сакартвело.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... at-hruzyui Совсем плох стал...Политик посоветовал "не оставлять в беде грузинских братьев" и переименовать Грузии в Сакартвело. zРадио

Повідомлень: 2597 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 00:27 pesikot написав: rjkz написав: Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.

Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.

а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всё

бОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".

Иными словами, перевод металла в стружку а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всёбОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".Иными словами, перевод металла в стружку



Пля!

Это капец.

То есть вам не только надо возможность в бассейне плавать, но и плавки купить?

На каток - коньки? На Баскетбол - кеды?

Кстати, я был в олимпийском резерве Сокола и играл за команду одного из киевских заводов. Мне выдали все новое (правда не сразу, сначала со своими ботасами и както пристраивал футбольные щитки+налокотники на колени, клюшки после игр Сокола и Машиностроителя под трибунами собирали треснутые или сломаные по длине - отпиливали, лопатки эпоксидом реставрировали - у меня дома таких штук 7-8 было) - коньки Salvo, клюшка KOHO. Щитки и форма, не помню точно - ССМ кажется или что-то подобное. БЕСПЛАТНО. По сегодняшним ценам это тянет больше штуки баксов я думаю.

Баскетболом занимался - кроме своих кед ничего не надо было. МЯчей хватало с головой. Сестра закончила Школу фигурного катания - ну коньки родители купили. А как надо было?

Насчет остального...ну да, СССР был отсталой страной, в нем не только не производились, но даже не продавались смартфоны, ноутбуки и планшеты. И даже не было Энторнета.

Что-то про экономику, численность населения и внешний долг есть сказать? Или только про пробки на дорогах и про грандиозное событие с походом в кафе и занятым наполовину столиком? Пля!Это капец.То есть вам не только надо возможность в бассейне плавать, но и плавки купить?На каток - коньки? На Баскетбол - кеды?Кстати, я был в олимпийском резерве Сокола и играл за команду одного из киевских заводов. Мне выдали все новое (правда не сразу, сначала со своими ботасами и както пристраивал футбольные щитки+налокотники на колени, клюшки после игр Сокола и Машиностроителя под трибунами собирали треснутые или сломаные по длине - отпиливали, лопатки эпоксидом реставрировали - у меня дома таких штук 7-8 было) - коньки Salvo, клюшка KOHO. Щитки и форма, не помню точно - ССМ кажется или что-то подобное. БЕСПЛАТНО. По сегодняшним ценам это тянет больше штуки баксов я думаю.Баскетболом занимался - кроме своих кед ничего не надо было. МЯчей хватало с головой. Сестра закончила Школу фигурного катания - ну коньки родители купили. А как надо было?Насчет остального...ну да, СССР был отсталой страной, в нем не только не производились, но даже не продавались смартфоны, ноутбуки и планшеты. И даже не было Энторнета.Что-то про экономику, численность населения и внешний долг есть сказать? Или только про пробки на дорогах и про грандиозное событие с походом в кафе и занятым наполовину столиком? rjkz

Повідомлень: 9501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 00:33 vitaliian написав: Kudrjavuy написав: rjkz написав: СССР во всем виноват.

Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. СССР во всем виноват.Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

НЕ стесняйтесь!

Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?

(при чём эта болезнь всех пост СССР образований) НЕ стесняйтесь!Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?(при чём эта болезнь всех пост СССР образований)

Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины. У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало. Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины.Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.



В точку. В точку. rjkz

Повідомлень: 9501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 00:45 vitaliian написав: rjkz написав: И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия. Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно, к независимости или верховенству права это не ведёт. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана. Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно,. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.



Я не проэто



До некоего момента Украина продолжала развиваться (?) в тесном переплетении с рф.Фактически, как одно гос-во. С весьма размытой границей и прочими элементами "независимости". В 1997 году у меня была длительная командировка с частыми поездками туд-обратно. Особой разницы я не видел ни в населении ни пересечении границы, ни фактически таможни. Ну там рубли - у нас гривны,продукты хоть и перемешены, но у нас вроде получше, товары у нас ихних полно - у них наших. И так далее. Постепенно "хождение в обнимку" перешло в "хождение под руку" и потом просто "рядом". ПОСТЕПЕННО и это было еще при Кучме. Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф, но прыщавый привел своими руками к власти дваждынесудимого и он натворил то, что натворил.

Кто знает где-бы мы были, если-бы скажем в 2004-м стал презом Тигипко, которого тянул до определенного момента Кучма себе на замену? Я не проэтоДо некоего момента Украина продолжала развиваться (?) в тесном переплетении с рф.Фактически, как одно гос-во. С весьма размытой границей и прочими элементами "независимости". В 1997 году у меня была длительная командировка с частыми поездками туд-обратно. Особой разницы я не видел ни в населении ни пересечении границы, ни фактически таможни. Ну там рубли - у нас гривны,продукты хоть и перемешены, но у нас вроде получше, товары у нас ихних полно - у них наших. И так далее. Постепенно "хождение в обнимку" перешло в "хождение под руку" и потом просто "рядом". ПОСТЕПЕННО и это было еще при Кучме. Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф, но прыщавый привел своими руками к власти дваждынесудимого и он натворил то, что натворил.Кто знает где-бы мы были, если-бы скажем в 2004-м стал презом Тигипко, которого тянул до определенного момента Кучма себе на замену? rjkz

Повідомлень: 9501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 00:48 flyman написав: rjkz написав: zРадио написав:

Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??



Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.



Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!



А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!



PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...



Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет... Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...



Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник? Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник?

спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.

Що не так? спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.Що не так?



Ну пакт - это еще не нападение. Ну пакт - это еще не нападение. rjkz

Повідомлень: 9501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 00:50 freeze написав: rjkz написав: Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент. Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент.



То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой. То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой.



На тот момент премьером должен был быть тигипко. На тот момент премьером должен был быть тигипко. rjkz

Повідомлень: 9501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 01:01

"Талант к манипуляциям": украинский спортсмен объяснил фото с пропагандисткой Кремля 21:49, 24 июня 2019

Жан Беленюк прокомментировал фото с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, обвинив ее во лжи.

..............

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/othersports/10595907-talant-k-manipulyaciyam-ukrainskiy-sportsmen-obyasnil-foto-s-propagandistkoy-kremlya.html Тут как-то выкладывали фото.Подробности читайте на УНИАН: , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом, mephala.Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13471 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 01:12 Украинские металлурги в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 7,8% - до 1,827 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).



Согласно сообщению, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 89 млн тонн (рост на 10% к маю 2018 года). Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +5,1%), Япония (8,7 млн тонн, -4,6%), США (7,65 млн тонн, +5,4%), Южная Корея (6,4 млн тонн, +2,2%), Россия (5,95 млн тонн, +7,8%), Германия (3,47 млн тонн, -6,2%), Турция (3,1 млн тонн, -8%), Бразилия (2,75 млн тонн, +2,9%), Иран (2,2 млн тонн, +3,8%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Тайвань (2 млн тонн, -2,6%) В целом в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,4% - до 162 млн тонн.



По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,8% - до 9,27 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали. Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.



Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/other/10595697-ukraina-snova-opustilas-v-reytinge-proizvoditeley-stali.html Подробности читайте на УНИАН: , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом, mephala.Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13471 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3287328832893290 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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