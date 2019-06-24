Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму. Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу. а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всё бОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла". Иными словами, перевод металла в стружку
Пля! Это капец. То есть вам не только надо возможность в бассейне плавать, но и плавки купить? На каток - коньки? На Баскетбол - кеды? Кстати, я был в олимпийском резерве Сокола и играл за команду одного из киевских заводов. Мне выдали все новое (правда не сразу, сначала со своими ботасами и както пристраивал футбольные щитки+налокотники на колени, клюшки после игр Сокола и Машиностроителя под трибунами собирали треснутые или сломаные по длине - отпиливали, лопатки эпоксидом реставрировали - у меня дома таких штук 7-8 было) - коньки Salvo, клюшка KOHO. Щитки и форма, не помню точно - ССМ кажется или что-то подобное. БЕСПЛАТНО. По сегодняшним ценам это тянет больше штуки баксов я думаю. Баскетболом занимался - кроме своих кед ничего не надо было. МЯчей хватало с головой. Сестра закончила Школу фигурного катания - ну коньки родители купили. А как надо было? Насчет остального...ну да, СССР был отсталой страной, в нем не только не производились, но даже не продавались смартфоны, ноутбуки и планшеты. И даже не было Энторнета. Что-то про экономику, численность населения и внешний долг есть сказать? Или только про пробки на дорогах и про грандиозное событие с походом в кафе и занятым наполовину столиком?
rjkz написав:СССР во всем виноват. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.
НЕ стесняйтесь! Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы? (при чём эта болезнь всех пост СССР образований)
Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины. У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.
rjkz написав:И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.
Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно, к независимости или верховенству права это не ведёт. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.
Я не проэто
До некоего момента Украина продолжала развиваться (?) в тесном переплетении с рф.Фактически, как одно гос-во. С весьма размытой границей и прочими элементами "независимости". В 1997 году у меня была длительная командировка с частыми поездками туд-обратно. Особой разницы я не видел ни в населении ни пересечении границы, ни фактически таможни. Ну там рубли - у нас гривны,продукты хоть и перемешены, но у нас вроде получше, товары у нас ихних полно - у них наших. И так далее. Постепенно "хождение в обнимку" перешло в "хождение под руку" и потом просто "рядом". ПОСТЕПЕННО и это было еще при Кучме. Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф, но прыщавый привел своими руками к власти дваждынесудимого и он натворил то, что натворил. Кто знает где-бы мы были, если-бы скажем в 2004-м стал презом Тигипко, которого тянул до определенного момента Кучма себе на замену?
zРадио написав: Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??
Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.
Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!
А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!
PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...
Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...
Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник?
спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели. Що не так?
"Талант к манипуляциям": украинский спортсмен объяснил фото с пропагандисткой Кремля 21:49, 24 июня 2019 Жан Беленюк прокомментировал фото с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, обвинив ее во лжи. ..............
Украинские металлурги в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 7,8% - до 1,827 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).
Согласно сообщению, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 89 млн тонн (рост на 10% к маю 2018 года). Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +5,1%), Япония (8,7 млн тонн, -4,6%), США (7,65 млн тонн, +5,4%), Южная Корея (6,4 млн тонн, +2,2%), Россия (5,95 млн тонн, +7,8%), Германия (3,47 млн тонн, -6,2%), Турция (3,1 млн тонн, -8%), Бразилия (2,75 млн тонн, +2,9%), Иран (2,2 млн тонн, +3,8%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Тайвань (2 млн тонн, -2,6%) В целом в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,4% - до 162 млн тонн.
По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,8% - до 9,27 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали. Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.
Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.