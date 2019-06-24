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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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3
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20%
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5%
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Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:15

Совсем плох стал...

Порошенко предложил переименовать Грузию
Политик посоветовал "не оставлять в беде грузинских братьев" и переименовать Грузии в Сакартвело.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... at-hruzyui
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:27

  pesikot написав:
  rjkz написав:Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.
Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.
а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всё
бОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".
Иными словами, перевод металла в стружку


Пля!
Это капец.
То есть вам не только надо возможность в бассейне плавать, но и плавки купить?
На каток - коньки? На Баскетбол - кеды?
Кстати, я был в олимпийском резерве Сокола и играл за команду одного из киевских заводов. Мне выдали все новое (правда не сразу, сначала со своими ботасами и както пристраивал футбольные щитки+налокотники на колени, клюшки после игр Сокола и Машиностроителя под трибунами собирали треснутые или сломаные по длине - отпиливали, лопатки эпоксидом реставрировали - у меня дома таких штук 7-8 было) - коньки Salvo, клюшка KOHO. Щитки и форма, не помню точно - ССМ кажется или что-то подобное. БЕСПЛАТНО. По сегодняшним ценам это тянет больше штуки баксов я думаю.
Баскетболом занимался - кроме своих кед ничего не надо было. МЯчей хватало с головой. Сестра закончила Школу фигурного катания - ну коньки родители купили. А как надо было?
Насчет остального...ну да, СССР был отсталой страной, в нем не только не производились, но даже не продавались смартфоны, ноутбуки и планшеты. И даже не было Энторнета. :mrgreen:
Что-то про экономику, численность населения и внешний долг есть сказать? Или только про пробки на дорогах и про грандиозное событие с походом в кафе и занятым наполовину столиком?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:33

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:
  rjkz написав:СССР во всем виноват. :mrgreen:
Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

НЕ стесняйтесь!
Можно открыто говорить, кто за этим стоит, кому это выгодно, - и почему в самом нищем Государстве Европы - одни из самых состоятельных Людей Европы?
(при чём эта болезнь всех пост СССР образований)

Вместо одних хозяев пришли другие. Был совок с культом бедности и бессмысленного труда, стали монополии с культом денег и желанием плевать на всё включая законы. Можно спорить что лучше что хуже, но если посмотреть что построено за 30 последних лет совка и за период независимости, сравнение будет не в пользу Украины. У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.


В точку.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:45

  vitaliian написав:
  rjkz написав:И путь к той точке независимости (?????) которая сейчас занял-бы еще с десяток лет. СТоят они потерянных жизней и территорий? Я думаю - да, рано или поздно все происходит. А вот потерянных жизней не вернешь. И Крым и Донбасс - это проблема и боль Украины на долгие и долгие десятилетия.
Путь к любой независимости идёт через экономические свободы и верховенство права. Не вплетайте сюда майдан и Крымом с Донбассом. Можно майданить и менять власть бесконечно, к независимости или верховенству права это не ведёт. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.


Я не проэто

До некоего момента Украина продолжала развиваться (?) в тесном переплетении с рф.Фактически, как одно гос-во. С весьма размытой границей и прочими элементами "независимости". В 1997 году у меня была длительная командировка с частыми поездками туд-обратно. Особой разницы я не видел ни в населении ни пересечении границы, ни фактически таможни. Ну там рубли - у нас гривны,продукты хоть и перемешены, но у нас вроде получше, товары у нас ихних полно - у них наших. И так далее. Постепенно "хождение в обнимку" перешло в "хождение под руку" и потом просто "рядом". ПОСТЕПЕННО и это было еще при Кучме. Первый майдан и последующая украинизация (тоже принудительная) дали свои результаты - Украина противопоставила себя рф, но прыщавый привел своими руками к власти дваждынесудимого и он натворил то, что натворил.
Кто знает где-бы мы были, если-бы скажем в 2004-м стал презом Тигипко, которого тянул до определенного момента Кучма себе на замену?
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:48

  flyman написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:
Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??

Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.

Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!

А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!

PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...

Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...


Очевидно, Ваш оппонент делает акцент на том, что СССР ввел войска в Польшу в тот момент, когда уже НЕКОМУ было объявлять войну. Если правительство покинуло страну (иногда это целесообразней, чем "героически быть казненным"), а образовать новое нет возможности ввиду оккупации, то КТО будет объявлять войну СССР? Дворник?

спочатку уклали пакт про розподіл, а потім ввели.
Що не так?


Ну пакт - это еще не нападение.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:50

  freeze написав:
  rjkz написав:Мое мнение такое (частично основанное на инсайде, который правда через фиг знает какие руки), что овоща Кучме навязала донецкая опг в какой-то уязвимый момент.


То что Кучма явно недолюбливал Януковича - это не секрет. Гуляют ролики в интернете, где Кучма отчитывает профессора, и на лице у Кучмы явно написано - ну, ты, сцука, тупой.


На тот момент премьером должен был быть тигипко.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 01:01

Тут как-то выкладывали фото.
"Талант к манипуляциям": украинский спортсмен объяснил фото с пропагандисткой Кремля 21:49, 24 июня 2019
Жан Беленюк прокомментировал фото с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, обвинив ее во лжи.
..............

Подробности читайте на УНИАН:https://www.unian.net/sport/othersports/10595907-talant-k-manipulyaciyam-ukrainskiy-sportsmen-obyasnil-foto-s-propagandistkoy-kremlya.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 01:12

Украинские металлурги в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 7,8% - до 1,827 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 89 млн тонн (рост на 10% к маю 2018 года). Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +5,1%), Япония (8,7 млн тонн, -4,6%), США (7,65 млн тонн, +5,4%), Южная Корея (6,4 млн тонн, +2,2%), Россия (5,95 млн тонн, +7,8%), Германия (3,47 млн тонн, -6,2%), Турция (3,1 млн тонн, -8%), Бразилия (2,75 млн тонн, +2,9%), Иран (2,2 млн тонн, +3,8%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Тайвань (2 млн тонн, -2,6%) В целом в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,4% - до 162 млн тонн.

По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,8% - до 9,27 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали. Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/other/10595697-ukraina-snova-opustilas-v-reytinge-proizvoditeley-stali.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 04:46

  rjkz написав:
  shapo написав:
А в Израиле об этом не знают и русский там распространен не меньше чем английский


Пардон, коллега, но сейчас не соглашусь.
Английский там все-же знает больше людей, чем русский. Причем то, что они считают "плохим английским" 90% владеющим инглишем гражданам Украины даже не снилось.
Рассказали историю о преподавателе английского из Прибалтики - на детской площадке у детей поинтересовалась или они знают английский. Дети с ней начали щебетать и ...она поняла, что у нее с английским не так все хорошо.

Смотря в каком городе.
В Хайфе, Бат-Яме или Рамат-Гане больше поймут русский, в Гиватайме, Тель-Авиве или Яффо английский
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 06:51

  Frant написав:Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті.
Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами.
Зокрема, використовувались проти українців.


"сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.

У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.

2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.

Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]

Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%83%D1%81


Как-то нашел на просторах инета доклад немецкого бундесвера про количество коллаборационистов в Второй Мировой Войне.
Захотелось сравнить с перепесью населения СССР по моему 1939 года.
Выяснилось, от трех наций - русских, украинцев, белорусов воевали на немецкой стороне по 1-2% от числа довоенного населения.
Другие нации не сравнивал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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