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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:01
zРадио написав: Sommer написав:
Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?
Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!
Sommer написав:
Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.
Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!
Sommer написав:
Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.
А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет?
У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше?
Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...
i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15
rjkz написав:
Нуууу....
Не сильно то и смеются.
Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.
Ну часть неправильных глаголов там правильные
И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.
А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.
Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.
ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:23
flyman написав: rjkz написав:
Нуууу....
Не сильно то и смеются.
Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.
Ну часть неправильных глаголов там правильные
И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.
А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.
Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.
ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:27
flyman написав: zРадио написав: Sommer написав:
Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?
Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!
Sommer написав:
Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.
Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!
Sommer написав:
Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.
А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет?
У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше?
Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...
i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?
Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:29
flyman написав: rjkz написав:
Нуууу....
Не сильно то и смеются.
Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.
Ну часть неправильных глаголов там правильные
И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.
А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.
Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.
ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
Китайці вивчають російську, щоб вміти грамотно сказати "Русіш, хенде хох! Лапи уверх!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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