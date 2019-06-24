Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?
Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!
Sommer написав:Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.
Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!
Sommer написав:Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.
А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет? У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше? Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...
i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав: Нуууу.... Не сильно то и смеются. Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд. Ну часть неправильных глаголов там правильные И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно. А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально. Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь. ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав: Нуууу.... Не сильно то и смеются. Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд. Ну часть неправильных глаголов там правильные И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно. А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально. Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь. ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита.
Sommer написав: Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?
Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!
Sommer написав:Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.
Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!
Sommer написав:Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.
А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет? У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше? Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...
i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?
Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 чер, 2019 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав: Нуууу.... Не сильно то и смеются. Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд. Ну часть неправильных глаголов там правильные И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно. А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально. Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:
i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?
Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь. ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!
Frant написав:Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті. Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами. Зокрема, використовувались проти українців.
"сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.
У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.
2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.
Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]
Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."
Как-то нашел на просторах инета доклад немецкого бундесвера про количество коллаборационистов в Второй Мировой Войне. Захотелось сравнить с перепесью населения СССР по моему 1939 года. Выяснилось, от трех наций - русских, украинцев, белорусов воевали на немецкой стороне по 1-2% от числа довоенного населения. Другие нации не сравнивал.
Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
innamax2008 написав:А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита.
Беларусь вкусная конфетка но там тоже нет верховенства права, любой чиновник может забрать ваше имущество, бизнес а суд подтвердит что так должно быть. И какая мотивация выкладываться 24/7 всеми ресурсами чтобы потом всё забрали? Касается всех стран снг постсовковый синдром, когда вместо компартии подсунули чиновника решающего за всех что и как делать, что кому принадлежит.
Sommer написав:Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это
zРадио написав:системы ПРО "против исламских террористов"
Сможешь?
Выкуси, наконец
U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia
The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal. “As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles, the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.
Глупость Порошенка просто поражает Настолько бояться Михо, чтобы опустить свой рейтинг к 1% ради попытки не пустить Михо в парламент... это надо иметь особый склад ума)) Так он только помогает Давиду стать генпрокурором, а Михо - премьером, а в этом раскладе их схемам будет еще хуже)))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)