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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.2 5 153
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Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:00

  Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет".
У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку.
Их даже Сталин за это не выслал.
А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:02

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:11

  shapo написав:
  Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет".
У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку.
Их даже Сталин за это не выслал.
А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины


Кандидат українофобських наук, ти навіть не знаєш, що таке відносні і абсолютні величини.

Тому знову співаєш про українців, які "масово служили Гітлеру".

В відносних значеннях - найбільше % служили фашистам чечени, калмики і ще деякі народи. Ніяк не українці.

Щодо Західної України - які звірства там робило НКВД в 1941 році - трохи пізніше розповім тобі і твоїм власовським однодумцям. :mrgreen:
Недарма ж населення Західної України зустрічало Червону Армію (росіян) в 1939 з квітами в руках, а в 1944 - вогнем з кулеметів.
Такі вони, "московіти-освобадітєлі" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 чер, 2019 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:15

  Frant написав:
  shapo написав:"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет".
У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку.
Их даже Сталин за это не выслал.
А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины


Кандидат українофобських наук, ти навіть не знаєш, що таке відносні і абсолютні величини.

Тому знову співаєш про українців, які "масово служили Гітлеру".

В відносних значеннях - найбільше % служили фашистам чечени, калмики і ще деякі народи. Ніяк не українці.

Щодо Західної України - що там робило НКВД в 1941 році - трохи пізніше розповім тобі і твоїм власовським однодумцям. :mrgreen:
Недарма ж населення Західної України зустрічало Червону Армію (росіян) в 1939 з квітами в руках, а в 1944 - вогнем з кулеметів.
Такі вони, "московіти-освобадітєлі" :mrgreen:


Ну так и приведи эти цифры которые тебе Вятрович нарисовал, заодно крымских татар не забудь - их Сталин тоже высылал за сотрудничество с немцами.
А про западную Украину начни с Львовского погрома июня-июля 1941г
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:17

  freeze написав:
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?


Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:28

  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:40

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
Откуда высосаны цифры про количество?

Соглашусь лишь с тем что в этих регионах люди искренне ненавидели советскую власть. Ненавидели за ее дела и преступления.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:42

  flyman написав:i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?


Ты троллишь, или действительно не понимаешь, что беспокоюсь я не за рашку, а за Украину, территориально находящуюся у рашки в подбрюшье?!!

Я понимаю, что для квази-патриотов, кроме глобуса Украины, ничего больше не существует :mrgreen: Но хотя бы для общего развития можно ведь открыть карту мира, и оценить глобальную расстановку сил!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:45

Внимательно смотрел на Вакарчука на ток-шоу.
Конечно, человек плавает абсолютно по всем вопросам и еще гораздо хуже Зеленского. За всё хорошее, против всего плохого. А как конкретно не имеет ни малейшего понятия.
А после того как его приложил Гриценко, Слава от обиды впал на несколько секунд даже в ступор, по-моему даже слеза мелькнула. Критику он воспринимает крайне болезненно, чересчур болезненно, так нельзя иначе депрессия как минимум.

https://www.youtube.com/watch?v=vR2CKa5c25I
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:..Критику он воспринимает крайне болезненно, чересчур болезненно, так нельзя иначе депрессия как минимум.
так а чего ему - попривыкал тут к восторженным фанатам, а в политике, оказывается, надо привыкать отмываться от помоев с дерьмом. Ну и других заливать, святое дело
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