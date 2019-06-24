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Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.
"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет". У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку. Их даже Сталин за это не выслал. А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.
"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет". У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку. Их даже Сталин за это не выслал. А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
Кандидат українофобських наук, ти навіть не знаєш, що таке відносні і абсолютні величини.
Тому знову співаєш про українців, які "масово служили Гітлеру".
В відносних значеннях - найбільше % служили фашистам чечени, калмики і ще деякі народи. Ніяк не українці.
Щодо Західної України - які звірства там робило НКВД в 1941 році - трохи пізніше розповім тобі і твоїм власовським однодумцям. Недарма ж населення Західної України зустрічало Червону Армію (росіян) в 1939 з квітами в руках, а в 1944 - вогнем з кулеметів. Такі вони, "московіти-освобадітєлі"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 чер, 2019 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:"Королей ты путаешь с тузами. а с дебютом путаешь дуплет". У немцев был сформирован туркестанский легион в котором туркмены играли совсем не первую скрипку. Их даже Сталин за это не выслал. А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
Кандидат українофобських наук, ти навіть не знаєш, що таке відносні і абсолютні величини.
Тому знову співаєш про українців, які "масово служили Гітлеру".
В відносних значеннях - найбільше % служили фашистам чечени, калмики і ще деякі народи. Ніяк не українці.
Щодо Західної України - що там робило НКВД в 1941 році - трохи пізніше розповім тобі і твоїм власовським однодумцям. Недарма ж населення Західної України зустрічало Червону Армію (росіян) в 1939 з квітами в руках, а в 1944 - вогнем з кулеметів. Такі вони, "московіти-освобадітєлі"
Ну так и приведи эти цифры которые тебе Вятрович нарисовал, заодно крымских татар не забудь - их Сталин тоже высылал за сотрудничество с немцами. А про западную Украину начни с Львовского погрома июня-июля 1941г
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
Внимательно смотрел на Вакарчука на ток-шоу. Конечно, человек плавает абсолютно по всем вопросам и еще гораздо хуже Зеленского. За всё хорошее, против всего плохого. А как конкретно не имеет ни малейшего понятия. А после того как его приложил Гриценко, Слава от обиды впал на несколько секунд даже в ступор, по-моему даже слеза мелькнула. Критику он воспринимает крайне болезненно, чересчур болезненно, так нельзя иначе депрессия как минимум.