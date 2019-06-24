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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3290329132923293 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50 Frant написав: Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи.



Провокатор, ни жирный текст, ни красный цвет твоих бредней не делает их более убедительными!



Приведи хотя бы по одному факту украинофобии и россиянофилии в моих постах, или замолчи навсегда!



Не найдешь ты ни того, ни другого! Потому что критика непрофессионализма и коррупции власти - это украинофилия, а не украинофобия! Противодействие разжиганию ненависти и ксенофобии внутри страны - это украинофилия, а не украинофобия. Защита национальных интересов на внешней сцене вместо выбора, какому хозяину поклониться, из кремля, или овального кабинета - это не россиянофилия, не американофилия и не укранофобия, это украинофилия! Провокатор, ни жирный текст, ни красный цвет твоих бредней не делает их более убедительными!Приведи хотя бы по одному факту украинофобии и россиянофилии в моих постах, или замолчи навсегда!Не найдешь ты ни того, ни другого! Потому что критика непрофессионализма и коррупции власти - это украинофилия, а не украинофобия! Противодействие разжиганию ненависти и ксенофобии внутри страны - это украинофилия, а не украинофобия. Защита национальных интересов на внешней сцене вместо выбора, какому хозяину поклониться, из кремля, или овального кабинета - это не россиянофилия, не американофилия и не укранофобия, это украинофилия! Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2600 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 08:51 zРадио написав: flyman написав: i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки? i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?



Ты троллишь, или действительно не понимаешь, что беспокоюсь я не за рашку, а за Украину, территориально находящуюся у рашки в подбрюшье?!!



Я понимаю, что для квази-патриотов, кроме глобуса Украины, ничего больше не существует Но хотя бы для общего развития можно ведь открыть карту мира, и оценить глобальную расстановку сил! Ты троллишь, или действительно не понимаешь, что беспокоюсь я не за рашку, а за Украину, территориально находящуюся у рашки в подбрюшье?!!Я понимаю, что для квази-патриотов, кроме глобуса Украины, ничего больше не существуетНо хотя бы для общего развития можно ведь открыть карту мира, и оценить глобальную расстановку сил!



зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.

Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.

[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a61769593ca559dabc105f004af2b782] зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a61769593ca559dabc105f004af2b782] Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 08:52 Frant написав: зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.

Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.

зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.



Бан провокатору, развешивающему ярлыки, не имеющие никакого отношения к содержанию постов его оппонентов! Бан провокатору, развешивающему ярлыки, не имеющие никакого отношения к содержанию постов его оппонентов! Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2600 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 08:52 shapo написав: freeze написав: Frant написав: Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.



Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения? Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?



Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских



Я навіть бував в Туркменії. 30+ років назад. Безводна пустеля чи напівпустеля.

Тому Сталіну не було сенсу переселяти туркменів до Сибіру. Я навіть бував в Туркменії. 30+ років назад. Безводна пустеля чи напівпустеля.Тому Сталіну не було сенсу переселяти туркменів до Сибіру. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3290329132923293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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