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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.2 5 153
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50

  Frant написав:Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи.


Провокатор, ни жирный текст, ни красный цвет твоих бредней не делает их более убедительными!

Приведи хотя бы по одному факту украинофобии и россиянофилии в моих постах, или замолчи навсегда!

Не найдешь ты ни того, ни другого! Потому что критика непрофессионализма и коррупции власти - это украинофилия, а не украинофобия! Противодействие разжиганию ненависти и ксенофобии внутри страны - это украинофилия, а не украинофобия. Защита национальных интересов на внешней сцене вместо выбора, какому хозяину поклониться, из кремля, или овального кабинета - это не россиянофилия, не американофилия и не укранофобия, это украинофилия!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:51

  zРадио написав:
  flyman написав:i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?


Ты троллишь, или действительно не понимаешь, что беспокоюсь я не за рашку, а за Украину, территориально находящуюся у рашки в подбрюшье?!!

Я понимаю, что для квази-патриотов, кроме глобуса Украины, ничего больше не существует :mrgreen: Но хотя бы для общего развития можно ведь открыть карту мира, и оценить глобальную расстановку сил!

Зображення
зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.
Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:52

  Frant написав:зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.
Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.


Бан провокатору, развешивающему ярлыки, не имеющие никакого отношения к содержанию постов его оппонентов!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:52

  shapo написав:
  freeze написав:
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?


Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских


Я навіть бував в Туркменії. 30+ років назад. Безводна пустеля чи напівпустеля.
Тому Сталіну не було сенсу переселяти туркменів до Сибіру.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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