Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи.
Провокатор, ни жирный текст, ни красный цвет твоих бредней не делает их более убедительными!
Приведи хотя бы по одному факту украинофобии и россиянофилии в моих постах, или замолчи навсегда!
Не найдешь ты ни того, ни другого! Потому что критика непрофессионализма и коррупции власти - это украинофилия, а не украинофобия! Противодействие разжиганию ненависти и ксенофобии внутри страны - это украинофилия, а не украинофобия. Защита национальных интересов на внешней сцене вместо выбора, какому хозяину поклониться, из кремля, или овального кабинета - это не россиянофилия, не американофилия и не укранофобия, это украинофилия!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?
Ты троллишь, или действительно не понимаешь, что беспокоюсь я не за рашку, а за Украину, территориально находящуюся у рашки в подбрюшье?!!
Я понимаю, что для квази-патриотов, кроме глобуса Украины, ничего больше не существует Но хотя бы для общего развития можно ведь открыть карту мира, и оценить глобальную расстановку сил!
зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки. Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України. [url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a61769593ca559dabc105f004af2b782]
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки. Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.
Бан провокатору, развешивающему ярлыки, не имеющие никакого отношения к содержанию постов его оппонентов!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.