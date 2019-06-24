Додано: Вів 25 чер, 2019 09:19

budivelnik написав: Тому

критика і підштовхування в сторону росії - це спроба наступних 400 років прожити так як жили попередніх.Мене це не влаштовує

20 років тому - це не влаштовувало тільки галичан

10 років тому-це не влаштовувало киян

сьогодні-це не влаштовує полтавчан

Томукритика і підштовхування в сторону росії - це спроба наступних 400 років прожити так як жили попередніх.Мене це не влаштовує20 років тому - це не влаштовувало тільки галичан10 років тому-це не влаштовувало киянсьогодні-це не влаштовує полтавчан

budivelnik написав: Тому може не треба нам казочки розповідати

І постійно як аргументацію приводити прекрасне життя в совку( який розвалився) , чи малювати страшилки про педерацію(яка також розвалиться) Тому може не треба нам казочки розповідатиІ постійно як аргументацію приводити прекрасне життя в совку( який розвалився) , чи малювати страшилки про педерацію(яка також розвалиться)

Вот и адресуй свои претензии-у, а не мне! Потому что я этого не делал никогда, а он пусть не делает сейчас, но делал в прошлом! И от своих слов публично не отказался, признав, в чем и почему ошибался!Во-первых, никаких сказочек про СССР я не рассказываю - это твоя придумка. Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах (а были и те, и другие) в противовес обливанию дерьмом всего и вся. А во-вторых, не сравнивай высоко-интеллектуальный (что не отнимешь даже при большой нелюбви) СССР с сегодняшней мракобесной россией - это 2 большие разницы