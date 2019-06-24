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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3291329232933294>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 154
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:10

  shapo написав:А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины



  Подолянин написав:Откуда высосаны цифры про количество?
Соглашусь лишь с тем что в этих регионах люди искренне ненавидели советскую власть. Ненавидели за ее дела и преступления.


https://kontinentusa.com/kto-voeval-vmeste-s-gitlerom/
http://likbez.org.ua/ukrainians-champio ... rmany.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:11

  Frant написав:зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки.
Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України.
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Ты, разжигатель сепаратизма и ненависти со стажем, призывавший к объединению с РФ, еще смееешь обвинять меня, критика российской агрессии и мракобесной гундяевщины, в работу на интересы РФ?

Сюрреализм, да и только! Волк в овечьей шкуре!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:17

  shapo написав:
  shapo написав:А наибольшее количество служивших Гитлеру из СССР были из Прибалтики и западной Украины
  Подолянин написав:Откуда высосаны цифры про количество?
Соглашусь лишь с тем что в этих регионах люди искренне ненавидели советскую власть. Ненавидели за ее дела и преступления.
https://kontinentusa.com/kto-voeval-vmeste-s-gitlerom/
http://likbez.org.ua/ukrainians-champio ... rmany.html
славек
А ти сам ссилки які приводиш - читав?
Там чорним по білому - співвідношення(воювавших на стороні німців до кількості населення) в українців краще ніж співвідношення в росіян
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:18

  Frant написав:Я навіть бував в Туркменії. 30+ років назад. Безводна пустеля чи напівпустеля.
Тому Сталіну не було сенсу переселяти туркменів до Сибіру.


Такой "плохой" климат что туда никого не ссылали в отличие от Казахстана,Киргизии и Сибири
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:19

  budivelnik написав:славек
А ти сам ссилки які приводиш - читав?
Там чорним по білому - співвідношення(воювавших на стороні німців до кількості населення) в українців краще ніж співвідношення в росіян


Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами
Востаннє редагувалось shapo в Вів 25 чер, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:19

  budivelnik написав:Тому
критика і підштовхування в сторону росії - це спроба наступних 400 років прожити так як жили попередніх.Мене це не влаштовує
20 років тому - це не влаштовувало тільки галичан
10 років тому-це не влаштовувало киян
сьогодні-це не влаштовує полтавчан


Вот и адресуй свои претензии Frant-у, а не мне! Потому что я этого не делал никогда, а он пусть не делает сейчас, но делал в прошлом! И от своих слов публично не отказался, признав, в чем и почему ошибался!

  budivelnik написав:Тому може не треба нам казочки розповідати
І постійно як аргументацію приводити прекрасне життя в совку( який розвалився) , чи малювати страшилки про педерацію(яка також розвалиться)


Во-первых, никаких сказочек про СССР я не рассказываю - это твоя придумка. Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах (а были и те, и другие) в противовес обливанию дерьмом всего и вся. А во-вторых, не сравнивай высоко-интеллектуальный (что не отнимешь даже при большой нелюбви) СССР с сегодняшней мракобесной россией - это 2 большие разницы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:29

  zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:34

  sequence написав:
  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38

https://pikabu.ru/story/parad_vo_lvove_ ... _ss_980113
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:39

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.


А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:

Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.

И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое
zРадио
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