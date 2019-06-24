Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:зРадіо, ти відкрито працюєш на Рф, на її власовський прапор. Всіляко дбаєш про її інтереси. І турбуєшся за майбутнє країни-Бензоколонки. Тому не треба тут лапшати нам про інтереси України. [url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a61769593ca559dabc105f004af2b782]
Ты, разжигатель сепаратизма и ненависти со стажем, призывавший к объединению с РФ, еще смееешь обвинять меня, критика российской агрессии и мракобесной гундяевщины, в работу на интересы РФ?
budivelnik написав:Тому критика і підштовхування в сторону росії - це спроба наступних 400 років прожити так як жили попередніх.Мене це не влаштовує 20 років тому - це не влаштовувало тільки галичан 10 років тому-це не влаштовувало киян сьогодні-це не влаштовує полтавчан
Вот и адресуй свои претензии Frant-у, а не мне! Потому что я этого не делал никогда, а он пусть не делает сейчас, но делал в прошлом! И от своих слов публично не отказался, признав, в чем и почему ошибался!
budivelnik написав:Тому може не треба нам казочки розповідати І постійно як аргументацію приводити прекрасне життя в совку( який розвалився) , чи малювати страшилки про педерацію(яка також розвалиться)
Во-первых, никаких сказочек про СССР я не рассказываю - это твоя придумка. Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах (а были и те, и другие) в противовес обливанию дерьмом всего и вся. А во-вторых, не сравнивай высоко-интеллектуальный (что не отнимешь даже при большой нелюбви) СССР с сегодняшней мракобесной россией - это 2 большие разницы
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность?
Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.
И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое