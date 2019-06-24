Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность?
Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.
И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность?
Звичайно І на їх територіях були створені інші економічні правила ,які були більш ефективні ніж ті які діяли до розвалу
zРадио написав:Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов.
Яка різниця-яке конкретне правило більше чи менше створило умов для розвалу? Сукупність добрих і поганих правил=стійкість або розвал моделі. Совкова сукупність привела до розвалу ерефна сукупність-той самий совок в мініатюрі... , а раз так-значить також розвалиться
zРадио написав:Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.
Китай Мао-Цзе-Дуна - розвалився. на його місце прийшов Китай Ден-Сяо-Піна.. Хто б там що не фантазував-але це дві різні економічні моделі.. Тому Якщо росія карлика-перетвориться на Швейцарську конфедерацію - вона також буде жити... але як імперський монстр-в неї шлях один - в прірву без привязки хто на чолі
zРадио написав:И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое
Не робочі місця в оборонці - створюють якість життя... Проста людина хоче а - отримати мінімальний набір необхідного - взагалі не працюючи б - ті кому не вистарчає мівнімального - згодні і попрацювати....
Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення
Тому ще раз Не кількість чи густина населення - показують якість життя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
Вот график количества разных не-немцев воевавших на восточном фронте за Третий Рейх. Таки да, Польша дала немного солдат. Если его взять и сравнить предвоенную перепись населения то можно сделать определенные интересные выводы. Автор немец, выпустил целую книгу, ссылка внизу графика.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
Чеченів і калмиків - теж дофіга у відносних % від їхнього населення - служили німецьким фашистам. Очевидно, на те були причини. Як і у латишів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців