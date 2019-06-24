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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3292329332943295>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 154
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:34

  sequence написав:
  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
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https://pikabu.ru/story/parad_vo_lvove_ ... _ss_980113
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.


А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:

Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.

И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:
Звичайно
І на їх територіях були створені інші економічні правила ,які були більш ефективні ніж ті які діяли до розвалу
  zРадио написав:Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов.
Яка різниця-яке конкретне правило більше чи менше створило умов для розвалу?
Сукупність добрих і поганих правил=стійкість або розвал моделі.
Совкова сукупність привела до розвалу
ерефна сукупність-той самий совок в мініатюрі... , а раз так-значить також розвалиться
  zРадио написав:Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.
Китай Мао-Цзе-Дуна - розвалився. на його місце прийшов Китай Ден-Сяо-Піна..
Хто б там що не фантазував-але це дві різні економічні моделі..
Тому
Якщо росія карлика-перетвориться на Швейцарську конфедерацію - вона також буде жити... але як імперський монстр-в неї шлях один - в прірву без привязки хто на чолі
  zРадио написав:И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое
Не робочі місця в оборонці - створюють якість життя...
Проста людина хоче
а - отримати мінімальний набір необхідного - взагалі не працюючи
б - ті кому не вистарчає мівнімального - згодні і попрацювати....

Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища
Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей
Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні
Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення

Тому ще раз
Не кількість чи густина населення - показують якість життя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:06

  shapo написав:
  freeze написав:
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?


Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских


Значить, було за що текинцям ненавидіти московитів :mrgreen: .
Шапо, а Ви самі служили в Текинському полку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:07

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.


Вот график количества разных не-немцев воевавших на восточном фронте за Третий Рейх.
Таки да, Польша дала немного солдат.
Если его взять и сравнить предвоенную перепись населения то можно сделать определенные интересные выводы.
Автор немец, выпустил целую книгу, ссылка внизу графика.
ЗображенняЗображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:09

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.

Чеченів і калмиків - теж дофіга у відносних % від їхнього населення - служили німецьким фашистам. Очевидно, на те були причини. Як і у латишів.:mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:09

О реальной "поддержке" украинского языка - крупнейший украиноязычный журнал для детей "Барвінок" закрывается.

Просто закрывается и все - не в интернет уходит в ногу со временем, а закрывается!

https://korrespondent.net/ukraine/41111 ... aet-rabotu

PS: основан он был клятыми украинофобами в 1928-м.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:12

  Волгарь написав:..
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме ..
мне не перед кем и не за что извиняться.
https://topwar.ru/150824-kak-armija-kra ... -sssr.html
Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:14

  shapo написав:
  budivelnik написав:славек
А ти сам ссилки які приводиш - читав?
Там чорним по білому - співвідношення(воювавших на стороні німців до кількості населення) в українців краще ніж співвідношення в росіян


Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами


Так, у московитів немає українського народу!
"Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.

На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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