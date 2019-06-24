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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3292329332943295> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 154 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 154 Додано: Вів 25 чер, 2019 09:34 sequence написав: shapo написав: ..

Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских ..Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы , галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.

а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем. коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев. А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев. Волгарь Повідомлень: 6679 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38 https://pikabu.ru/story/parad_vo_lvove_ ... _ss_980113 Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1456 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:39 budivelnik написав: zРадио написав: Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах Не має сильних і слабких сторін...

Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель. Не має сильних і слабких сторін...Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами, просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.



А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность?



Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.



И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность?Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился.И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое zРадио

Повідомлень: 2604 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах Не має сильних і слабких сторін...

Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель. Не має сильних і слабких сторін...Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами, просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель. А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? Звичайно

І на їх територіях були створені інші економічні правила ,які були більш ефективні ніж ті які діяли до розвалу zРадио написав: Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Развал СССР был предсказуем в первую очередь из-за административного устройства и большой разности ценностей огромного количества этносов. Яка різниця-яке конкретне правило більше чи менше створило умов для розвалу?

Сукупність добрих і поганих правил=стійкість або розвал моделі.

Совкова сукупність привела до розвалу

ерефна сукупність-той самий совок в мініатюрі... , а раз так-значить також розвалиться zРадио написав: Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился. Неэффективность экономики здесь не причем - Китай до начала эпохи рыночных преобразований не развалился. Китай Мао-Цзе-Дуна - розвалився. на його місце прийшов Китай Ден-Сяо-Піна..

Хто б там що не фантазував-але це дві різні економічні моделі..

Тому

Якщо росія карлика-перетвориться на Швейцарську конфедерацію - вона також буде жити... але як імперський монстр-в неї шлях один - в прірву без привязки хто на чолі

zРадио написав: И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое И да, современная экономика Украины еще более неэффективна, потому что 28 лет подряд сокращает количество рабочих мест (освобождаясь от якобы неэффективных процессов экономики УССР), и все никак не нащупает дно, хотя уже уменьшила их вдвое Не робочі місця в оборонці - створюють якість життя...

Проста людина хоче

а - отримати мінімальний набір необхідного - взагалі не працюючи

б - ті кому не вистарчає мівнімального - згодні і попрацювати....



Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища

Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей

Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні

Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення



Тому ще раз

Не кількість чи густина населення - показують якість життя. ЗвичайноІ на їх територіях були створені інші економічні правила ,які були більш ефективні ніж ті які діяли до розвалуЯка різниця-яке конкретне правило більше чи менше створило умов для розвалу?Сукупність добрих і поганих правил=стійкість або розвал моделі.Совкова сукупність привела до розвалуерефна сукупність-той самий совок в мініатюрі... , а раз так-значить також розвалитьсяКитай Мао-Цзе-Дуна - розвалився. на його місце прийшов Китай Ден-Сяо-Піна..Хто б там що не фантазував-але це дві різні економічні моделі..ТомуЯкщо росія карлика-перетвориться на Швейцарську конфедерацію - вона також буде жити... але як імперський монстр-в неї шлях один - в прірву без привязки хто на чоліНе робочі місця в оборонці - створюють якість життя...Проста людина хочеа - отримати мінімальний набір необхідного - взагалі не працюючиб - ті кому не вистарчає мівнімального - згодні і попрацювати....Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вищаАвтомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людейТелевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальніГаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населенняТому ще разНе кількість чи густина населення - показують якість життя. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21051 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:06 shapo написав: freeze написав: Frant написав: Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.



Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения? Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?



Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских



Значить, було за що текинцям ненавидіти московитів .

Шапо, а Ви самі служили в Текинському полку? Значить, було за що текинцям ненавидіти московитівШапо, а Ви самі служили в Текинському полку? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:07 Волгарь написав: sequence написав: shapo написав: ..

Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских ..Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы , галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.

а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем. коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев. А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.



Вот график количества разных не-немцев воевавших на восточном фронте за Третий Рейх.

Таки да, Польша дала немного солдат.

Если его взять и сравнить предвоенную перепись населения то можно сделать определенные интересные выводы.

Автор немец, выпустил целую книгу, ссылка внизу графика.

Вот график количества разных не-немцев воевавших на восточном фронте за Третий Рейх.Таки да, Польша дала немного солдат.Если его взять и сравнить предвоенную перепись населения то можно сделать определенные интересные выводы.Автор немец, выпустил целую книгу, ссылка внизу графика. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 646 З нами з: 19.09.14 Подякував: 898 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:09 Волгарь написав: sequence написав: shapo написав: ..

Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских ..Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы , галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.

а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем. коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев. А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.

Чеченів і калмиків - теж дофіга у відносних % від їхнього населення - служили німецьким фашистам. Очевидно, на те були причини. Як і у латишів. Чеченів і калмиків - теж дофіга у відносних % від їхнього населення - служили німецьким фашистам. Очевидно, на те були причини. Як і у латишів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:09



Просто закрывается и все - не в интернет уходит в ногу со временем, а закрывается!



https://korrespondent.net/ukraine/41111 ... aet-rabotu



PS: основан он был клятыми украинофобами в 1928-м. О реальной "поддержке" украинского языка - крупнейший украиноязычный журнал для детей "Барвінок" закрывается.Просто закрывается и все - не в интернет уходит в ногу со временем, а закрывается!PS: основан он был клятыми украинофобами в 1928-м. zРадио

Повідомлень: 2604 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:12 Волгарь написав: ..

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. ..А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. мне не перед кем и не за что извиняться.

https://topwar.ru/150824-kak-armija-kra ... -sssr.html

Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал мне не перед кем и не за что извиняться.Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал sequence Повідомлень: 2414 З нами з: 29.12.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 673 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:14 shapo написав: budivelnik написав: славек

А ти сам ссилки які приводиш - читав?

Там чорним по білому - співвідношення(воювавших на стороні німців до кількості населення) в українців краще ніж співвідношення в росіян славекА ти сам ссилки які приводиш - читав?Там чорним по білому - співвідношення(воювавших на стороні німців до кількості населення) в українців краще ніж співвідношення в росіян



Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами



Так, у московитів немає українського народу!

"Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.



На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо? Так, у московитів немає українського народу!"Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3292329332943295> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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