Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
Чеченів і калмиків - теж дофіга у відносних % від їхнього населення - служили німецьким фашистам. Очевидно, на те були причини. Як і у латишів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
budivelnik написав:Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення
Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было
Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.
А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...
Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...