Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24

budivelnik написав: Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища

Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей

Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні

Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення

Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вищаАвтомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людейТелевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальніГаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення

Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не былоНу причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...