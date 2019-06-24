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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3292329332943295 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 154 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 154 Додано: Вів 25 чер, 2019 10:15 sequence написав: Волгарь написав: ..

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. ..А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. мне не перед кем и не за что извиняться.

https://topwar.ru/150824-kak-armija-kra ... -sssr.html

Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал мне не перед кем и не за что извиняться.Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал

Ну да. "Діди воєвалі і нам завєщалі" Ну да. "Діди воєвалі і нам завєщалі" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24 budivelnik написав: Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища

Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей

Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні

Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення

Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вищаАвтомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людейТелевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальніГаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення



Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было



Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.



А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...



Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам... Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не былоНу причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам... zРадио

Повідомлень: 2604 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3292329332943295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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