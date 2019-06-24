Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення
Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было
Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.
А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...
Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...