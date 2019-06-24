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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 154
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:15

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме ..
мне не перед кем и не за что извиняться.
https://topwar.ru/150824-kak-armija-kra ... -sssr.html
Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал

Ну да. "Діди воєвалі і нам завєщалі" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24

  budivelnik написав:Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища
Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей
Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні
Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення


Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.

А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...

Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...
zРадио
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