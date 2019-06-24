Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. Более того, в отличии от прочих нерегулярных вооруженных формирований 2-ой, АК была настоящей армией с воинской дисциплиной, не замешанной в военных преступлениях против мирного населения. В июле-августе 44-го АК в Восточных Кресах проводило операцию Буря. В наивной попытки утвердить польскую власть, ее вооруженные отряды в некоторых населенных пунктах пытались, в момент ухода из них немцев, установить администрацию Речи Посполитой. Все эти акции были безжалостно раздавлены мощью РККА, считавшей эти территории навеки советскими. Польша (и Литва)были едва ли не единственными странами Европы, где не было национальных эссесовских формирований, а варшавское восстание, в котором погибли десятки тысяч бойцов АК - самым мощным антинацистским выступлением в истории оккупированной Европы. И не вина ее бойцов, что подчиняясь правительству в Лондоне, и полагаясь на помощь Англии, они выбрали самоубийственный путь третьей силы в столкновении военных гигантов. Зато, как минимум, сохранили честь.
shapo написав: Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами
Так, у московитів немає українського народу! "Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.
На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо?
Я тебе одну тайну открою (только никому не говори) - бойки,гуцулы и лемки относятся к русинам или руснакам (как их называли поляки)
По поводу галичан взято из http://likbez.org.ua/ukrainians-champio ... rmany.html Таким образом, учитывая санитарные и безвозвратные потери, через украинские военные подразделения, которые принимали участие в войне на стороне немцев, прошло 230–250 тысяч человек. И это при том, что под немецкой оккупацией находилось более 30 миллионов жителей Украины! Представители пятой части населения (Западная Украина), которые пошли на сотрудничество с гитлеровцами, вообще предпочитали называть себя не «украинцами», а «галичанами». написали это - «LikБез. Исторический фронт» — общественный просветительский проект, основанный летом 2014 года с целью популяризации истории Украины, развенчания пропаганды и исторических мифов. Участники проекта – профессиональные историки из Института истории Украины НАН Украины и исторических факультетов университетов, политологи, журналисты, художники из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Черкасс, других городов Украины.
Направления деятельности:
Сайт www.likbez.org.ua Открытые лекции и лекционные сессии в Киеве и регионах Украины Видеолекции, выступления на ТВ Участие в работе Общественного совета при Президенте Украины по вопросам национального единства, в частности инициирование законопроектов, проектов указов, проведение всеукраинских мероприятий и акций, например, детских конкурсов, посвященных популяризации истории. Издательские проекты: 10-томная популярная история Украины «История без цензуры» (2015-2016), «История украинского войска» (2016) и другие издания. Над проектом работают:
Дмитрий Адаменко, ВОО «Научное гуманитарное общество». Александр Андрощук, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины. Михаил Видейко, доктор исторических наук, Киевский педагогический университет им.Б.Гринченко. Дмитрий Вортман, Институт истории Украины НАН Украины. Евгений Гадибиров, ВОО «Научное гуманитарное общество». Андрей Галушка, историк, Лондон, Великобритания. Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины, ВОО «Научное гуманитарное общество». Андрей Гречило, доктор исторических наук, Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины. Сергей Громенко, кандидат исторических наук. Андрей Домановский, кандидат исторических наук, Харьковский национальный университет им. Каразина. Геннадий Ефименко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины. Александр Комяхов, художник, дизайнер. Максим Майоров, Украинский институт национальной памяти. Андрей Map Maker, блог pollotenchegg Михаэль Мозер, PhD, Международная ассоциация украинистов. Василий Павлов, Киевский национальный университет им.Т.Шевченко. Иван Патрыляк, доктор исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко. Андрей Плахонин, кандидат исторических наук. Яна Примаченко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины. Андрей Руккас, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко. Евгений Синица, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко. Алексей Сокирко, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко. Константин Сосновский, ФБ-страница «LIKБЕЗ Исторический фронт» Оксана Юркова, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 25 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:.. Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. ..
некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете? в целом, да, прочитал, согласен. значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"?
Faceless написав: Варто все ж знати, що Власов жодного дня не був командувачем РОА, і не мав жодного відношення до так званих "власовців". Зраджений сталіним і інтриганами серед вищого командування, він з військами був кинутий напризволяще і потрапив у полон (а в полон німцям його здали російські старовіри, що ненавиділи комуністів). Потім вже німецька пропаганда використала його ім'я, але сам він ніколи власівцями не командував. А радянська влада швиденько зачистила його з історії і кінохронік, хоча ще недавно йому співали дифирамби.
При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср
Frant сам не знает причину, по которой он принес в дискуссию Власова и триколор в своей пропаганде о том, что любой противник армовира - российский симпатик. Не суть, власовец ли это, или сталинист, путинист, гундяевский православный шовинист - важно обмазать такого человека любым дерьмом, чтобы легче было назвать его по-сути либеральные взгляды украинофобией
Волгарь написав:.. Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. ..
некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете? в целом, да, прочитал, согласен. значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"?
Еще раз повторюсь - НЕ СОТРУДНИЧАЛИ. Брату моего деду в Польше в конце 45-го тоже не повезло - работал на ГАЗе, послали в Германию принимать оборудование, которое отгружалось в Горький по репарации. Ночью в Польше эшелон на перегоне обстреляли из пулеметов, чудом остался жив. Более того, при освобождении Европы РККА потеряло безвозвратно 1 050 тыс. человек. Из них 600 тыс. в Польше (потом по количеству жертв идет...Чехословакия, и лишь потом Германия). Кажется невозможным, но беда в том, что потери на территориях в границе Германии 1937-го, учитываются как потери в Польше в современных границах. Т.е. кровь, пролитая от Берлина до Одера и от Карпат до Балтики оказалась, в сущности, жертвой во имя враждебного теперь России государства. Это история - ничего не попишешь. А насчет вклада Польши в войну - это тоже история, в основном трагическая, но вот позорных страниц в ней, т.е МАССОВОГО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА, военных преступлений (кроме отдельных еврейских погромов), попросту нет. Поэтому не стоит ставить АК в один ряд с перечисленными Вами формированиями.
vitaliian написав:У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.
В точку.
У СССР был еще один шанс выжить. Это я. Если бы я родился раньше, был бы более дисциплинированным офицером и к декабрю 1979 года дослужился до начальника Генерального Штаба. Такой тупой и бездарной операции по вторжению в Афганистан я бы не допустил. Я бы вторгся бы туда так, что через три года войны там уже не было бы. Безоговорочная победа к 1983 году и #афганнаш. Я много раз гонял свою модель вторжения и каждый раз убедительно побеждал. Мне надо было просто на 30-50 тыщ солдат больше, что для СА было сущим пустяком. Но концепция, замысел и план операции были совершенно другими. Тупость советских маршалов просто чудовищна. Но с другой стороны скажите спасибо, что этого не произошло. Вкалылавили бы сейчас за 120 рэ, пили шмурдяк, мечтали о джинсах и ходили бы в туалеты по колено в г.
Хомякоид написав: Вот график количества разных не-немцев воевавших на восточном фронте за Третий Рейх. Таки да, Польша дала немного солдат. Если его взять и сравнить предвоенную перепись населения то можно сделать определенные интересные выводы. Автор немец, выпустил целую книгу, ссылка внизу графика.
Я лично с большим уважением отношусь к тем, кто сражался против большевизма, русской чумы и Сталина. Оставив недобитым СССР, 2-я мировая война так и осталась не законченой. В 1991-м создалась иллюзия, что наконец то свершилось. Ан нет! Русская гадина снова ожила. Год-два максимум. Шаман якут Саня уже в пути. Уже под Читой. Кровавый демон обречен.