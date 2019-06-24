Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57

rjkz написав: vitaliian написав: У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.



В точку. В точку.

У СССР был еще один шанс выжить.Это я.Если бы я родился раньше, был бы более дисциплинированным офицером и к декабрю 1979 года дослужился до начальника Генерального Штаба. Такой тупой и бездарной операции по вторжению в Афганистан я бы не допустил. Я бы вторгся бы туда так, что через три года войны там уже не было бы. Безоговорочная победа к 1983 году и #афганнаш.Я много раз гонял свою модель вторжения и каждый раз убедительно побеждал. Мне надо было просто на 30-50 тыщ солдат больше, что для СА было сущим пустяком. Но концепция, замысел и план операции были совершенно другими.Тупость советских маршалов просто чудовищна.Но с другой стороны скажите спасибо, что этого не произошло.Вкалылавили бы сейчас за 120 рэ, пили шмурдяк, мечтали о джинсах и ходили бы в туалеты по колено в г.