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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3291329232933294 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55 sequence написав: Волгарь написав: ..

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. ..А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме .. мне не перед кем и не за что извиняться.

https://topwar.ru/150824-kak-armija-kra ... -sssr.html

Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал мне не перед кем и не за что извиняться.Дед у меня освобождал Беларуссию, если чо, рассказывал

Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. Более того, в отличии от прочих нерегулярных вооруженных формирований 2-ой, АК была настоящей армией с воинской дисциплиной, не замешанной в военных преступлениях против мирного населения.

В июле-августе 44-го АК в Восточных Кресах проводило операцию Буря. В наивной попытки утвердить польскую власть, ее вооруженные отряды в некоторых населенных пунктах пытались, в момент ухода из них немцев, установить администрацию Речи Посполитой. Все эти акции были безжалостно раздавлены мощью РККА, считавшей эти территории навеки советскими.

Польша (и Литва)были едва ли не единственными странами Европы, где не было национальных эссесовских формирований, а варшавское восстание, в котором погибли десятки тысяч бойцов АК - самым мощным антинацистским выступлением в истории оккупированной Европы. И не вина ее бойцов, что подчиняясь правительству в Лондоне, и полагаясь на помощь Англии, они выбрали самоубийственный путь третьей силы в столкновении военных гигантов.

Зато, как минимум, сохранили честь . Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. Более того, в отличии от прочих нерегулярных вооруженных формирований 2-ой, АК была настоящей армией с воинской дисциплиной, не замешанной в военных преступлениях против мирного населения.В июле-августе 44-го АК в Восточных Кресах проводило операцию Буря. В наивной попытки утвердить польскую власть, ее вооруженные отряды в некоторых населенных пунктах пытались, в момент ухода из них немцев, установить администрацию Речи Посполитой. Все эти акции были безжалостно раздавлены мощью РККА, считавшей эти территории навеки советскими.Польша (и Литва)были едва ли не единственными странами Европы, где не было национальных эссесовских формирований, а варшавское восстание, в котором погибли десятки тысяч бойцов АК - самым мощным антинацистским выступлением в истории оккупированной Европы. И не вина ее бойцов, что подчиняясь правительству в Лондоне, и полагаясь на помощь Англии, они выбрали самоубийственный путь третьей силы в столкновении военных гигантов.Зато, как минимум, Волгарь Повідомлень: 6681 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:59 Frant написав: shapo написав:

Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами Вполне достаточно, тем более что большинство называли себя не украинцами, а галичанами



Так, у московитів немає українського народу!

"Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.



На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо? Так, у московитів немає українського народу!"Є" русини, бойки, лемки, полтавці і т.п.На кого працюєш, ольгинський тролль Шапо?



Я тебе одну тайну открою (только никому не говори) - бойки,гуцулы и лемки относятся к русинам или руснакам (как их называли поляки)



По поводу галичан взято из http://likbez.org.ua/ukrainians-champio ... rmany.html

Таким образом, учитывая санитарные и безвозвратные потери, через украинские военные подразделения, которые принимали участие в войне на стороне немцев, прошло 230–250 тысяч человек. И это при том, что под немецкой оккупацией находилось более 30 миллионов жителей Украины! Представители пятой части населения (Западная Украина), которые пошли на сотрудничество с гитлеровцами, вообще предпочитали называть себя не «украинцами», а «галичанами».

написали это - «LikБез. Исторический фронт» — общественный просветительский проект, основанный летом 2014 года с целью популяризации истории Украины, развенчания пропаганды и исторических мифов. Участники проекта – профессиональные историки из Института истории Украины НАН Украины и исторических факультетов университетов, политологи, журналисты, художники из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Черкасс, других городов Украины.



Направления деятельности:



Сайт www.likbez.org.ua

Открытые лекции и лекционные сессии в Киеве и регионах Украины

Видеолекции, выступления на ТВ

Участие в работе Общественного совета при Президенте Украины по вопросам национального единства, в частности инициирование законопроектов, проектов указов, проведение всеукраинских мероприятий и акций, например, детских конкурсов, посвященных популяризации истории.

Издательские проекты: 10-томная популярная история Украины «История без цензуры» (2015-2016), «История украинского войска» (2016) и другие издания.

Над проектом работают:



Дмитрий Адаменко, ВОО «Научное гуманитарное общество».

Александр Андрощук, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.

Михаил Видейко, доктор исторических наук, Киевский педагогический университет им.Б.Гринченко.

Дмитрий Вортман, Институт истории Украины НАН Украины.

Евгений Гадибиров, ВОО «Научное гуманитарное общество».

Андрей Галушка, историк, Лондон, Великобритания.

Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины, ВОО «Научное гуманитарное общество».

Андрей Гречило, доктор исторических наук, Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук.

Андрей Домановский, кандидат исторических наук, Харьковский национальный университет им. Каразина.

Геннадий Ефименко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.

Александр Комяхов, художник, дизайнер.

Максим Майоров, Украинский институт национальной памяти.

Андрей Map Maker, блог pollotenchegg

Михаэль Мозер, PhD, Международная ассоциация украинистов.

Василий Павлов, Киевский национальный университет им.Т.Шевченко.

Иван Патрыляк, доктор исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.

Андрей Плахонин, кандидат исторических наук.

Яна Примаченко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.

Андрей Руккас, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.

Евгений Синица, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.

Алексей Сокирко, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.

Константин Сосновский, ФБ-страница «LIKБЕЗ Исторический фронт»

Оксана Юркова, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины. Я тебе одну тайну открою (только никому не говори) - бойки,гуцулы и лемки относятся к русинам или руснакам (как их называли поляки)По поводу галичан взято изТаким образом, учитывая санитарные и безвозвратные потери, через украинские военные подразделения, которые принимали участие в войне на стороне немцев, прошло 230–250 тысяч человек. И это при том, что под немецкой оккупацией находилось более 30 миллионов жителей Украины! Представители пятой части населения (Западная Украина), которые пошли на сотрудничество с гитлеровцами, вообще предпочитали называть себя не «украинцами», а «галичанами».написали это - «LikБез. Исторический фронт» — общественный просветительский проект, основанный летом 2014 года с целью популяризации истории Украины, развенчания пропаганды и исторических мифов. Участники проекта – профессиональные историки из Института истории Украины НАН Украины и исторических факультетов университетов, политологи, журналисты, художники из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Черкасс, других городов Украины.Направления деятельности:СайтОткрытые лекции и лекционные сессии в Киеве и регионах УкраиныВидеолекции, выступления на ТВУчастие в работе Общественного совета при Президенте Украины по вопросам национального единства, в частности инициирование законопроектов, проектов указов, проведение всеукраинских мероприятий и акций, например, детских конкурсов, посвященных популяризации истории.Издательские проекты: 10-томная популярная история Украины «История без цензуры» (2015-2016), «История украинского войска» (2016) и другие издания.Над проектом работают:Дмитрий Адаменко, ВОО «Научное гуманитарное общество».Александр Андрощук, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.Михаил Видейко, доктор исторических наук, Киевский педагогический университет им.Б.Гринченко.Дмитрий Вортман, Институт истории Украины НАН Украины.Евгений Гадибиров, ВОО «Научное гуманитарное общество».Андрей Галушка, историк, Лондон, Великобритания.Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины, ВОО «Научное гуманитарное общество».Андрей Гречило, доктор исторических наук, Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины.Сергей Громенко, кандидат исторических наук.Андрей Домановский, кандидат исторических наук, Харьковский национальный университет им. Каразина.Геннадий Ефименко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.Александр Комяхов, художник, дизайнер.Максим Майоров, Украинский институт национальной памяти.Андрей Map Maker, блог pollotencheggМихаэль Мозер, PhD, Международная ассоциация украинистов.Василий Павлов, Киевский национальный университет им.Т.Шевченко.Иван Патрыляк, доктор исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.Андрей Плахонин, кандидат исторических наук.Яна Примаченко, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины.Андрей Руккас, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.Евгений Синица, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.Алексей Сокирко, кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко.Константин Сосновский, ФБ-страница «LIKБЕЗ Исторический фронт»Оксана Юркова, кандидат исторических наук, Институт истории Украины НАН Украины. Востаннє редагувалось shapo в Вів 25 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:01 Волгарь написав: ..

Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. .. ..Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. .. некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете?

в целом, да, прочитал, согласен.

значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"? некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете?в целом, да, прочитал, согласен.значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"? sequence Повідомлень: 2415 З нами з: 29.12.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 673 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:09 shapo написав: Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских



Frant написав: Значить, було за що текинцям ненавидіти московитів .

Шапо, а Ви самі служили в Текинському полку? Значить, було за що текинцям ненавидіти московитівШапо, а Ви самі служили в Текинському полку?



На это способен только Франт На это способен только Франт Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:18 Faceless написав:

Варто все ж знати, що Власов жодного дня не був командувачем РОА, і не мав жодного відношення до так званих "власовців". Зраджений сталіним і інтриганами серед вищого командування, він з військами був кинутий напризволяще і потрапив у полон (а в полон німцям його здали російські старовіри, що ненавиділи комуністів). Потім вже німецька пропаганда використала його ім'я, але сам він ніколи власівцями не командував. А радянська влада швиденько зачистила його з історії і кінохронік, хоча ще недавно йому співали дифирамби.



При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср Варто все ж знати, що Власов жодного дня не був командувачем РОА, і не мав жодного відношення до так званих "власовців". Зраджений сталіним і інтриганами серед вищого командування, він з військами був кинутий напризволяще і потрапив у полон (а в полон німцям його здали російські старовіри, що ненавиділи комуністів). Потім вже німецька пропаганда використала його ім'я, але сам він ніколи власівцями не командував. А радянська влада швиденько зачистила його з історії і кінохронік, хоча ще недавно йому співали дифирамби.При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср



Frant сам не знает причину, по которой он принес в дискуссию Власова и триколор в своей пропаганде о том, что любой противник армовира - российский симпатик. Не суть, власовец ли это, или сталинист, путинист, гундяевский православный шовинист - важно обмазать такого человека любым дерьмом, чтобы легче было назвать его по-сути либеральные взгляды украинофобией сам не знает причину, по которой он принес в дискуссию Власова и триколор в своей пропаганде о том, что любой противник армовира - российский симпатик. Не суть, власовец ли это, или сталинист, путинист, гундяевский православный шовинист - важно обмазать такого человека любым дерьмом, чтобы легче было назвать его по-сути либеральные взгляды украинофобией zРадио

Повідомлень: 2601 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:43 sequence написав: Волгарь написав: ..

Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. .. ..Простите, но воевать против СССР - это совсем не означает сотрудничать с немцами. .. некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете?

в целом, да, прочитал, согласен.

значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"? некоторые подразделения содрудничали, в частности в Беларусии. И-и-и? Мне им памятник поставить нерукотворный предлагаете?в целом, да, прочитал, согласен.значит деду не повезло, как вы думаете? мне еще нужно перед кем-то "публично звыняться"?

Еще раз повторюсь - НЕ СОТРУДНИЧАЛИ. Брату моего деду в Польше в конце 45-го тоже не повезло - работал на ГАЗе, послали в Германию принимать оборудование, которое отгружалось в Горький по репарации. Ночью в Польше эшелон на перегоне обстреляли из пулеметов, чудом остался жив.

Более того, при освобождении Европы РККА потеряло безвозвратно 1 050 тыс. человек. Из них 600 тыс. в Польше (потом по количеству жертв идет...Чехословакия, и лишь потом Германия). Кажется невозможным, но беда в том, что потери на территориях в границе Германии 1937-го, учитываются как потери в Польше в современных границах. Т.е. кровь, пролитая от Берлина до Одера и от Карпат до Балтики оказалась, в сущности, жертвой во имя враждебного теперь России государства. Это история - ничего не попишешь. А насчет вклада Польши в войну - это тоже история, в основном трагическая, но вот позорных страниц в ней, т.е МАССОВОГО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА, военных преступлений (кроме отдельных еврейских погромов), попросту нет. Поэтому не стоит ставить АК в один ряд с перечисленными Вами формированиями. Еще раз повторюсь - НЕ СОТРУДНИЧАЛИ. Брату моего деду в Польше в конце 45-го тоже не повезло - работал на ГАЗе, послали в Германию принимать оборудование, которое отгружалось в Горький по репарации. Ночью в Польше эшелон на перегоне обстреляли из пулеметов, чудом остался жив.Более того, при освобождении Европы РККА потеряло безвозвратно 1 050 тыс. человек. Из них 600 тыс. в Польше (потом по количеству жертв идет...Чехословакия, и лишь потом Германия). Кажется невозможным, но беда в том, что потери на территориях в границе Германии 1937-го, учитываются как потери в Польше в современных границах. Т.е. кровь, пролитая от Берлина до Одера и от Карпат до Балтики оказалась, в сущности, жертвой во имя враждебного теперь России государства. Это история - ничего не попишешь. А насчет вклада Польши в войну - это тоже история, в основном трагическая, но вот позорных страниц в ней, т.е МАССОВОГО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА, военных преступлений (кроме отдельных еврейских погромов), попросту нет. Поэтому не стоит ставить АК в один ряд с перечисленными Вами формированиями. Волгарь Повідомлень: 6681 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:45 Re: Політичні дискусії shapo написав: Над проектом работают: Над проектом работают:

Вятрович есть в списке? Нет! Значит этот проект пророссийский и антиукраинский, а все его авторы ватаны и ольгинцы!



Frant, я правильно изложил вашу точку зрения на likbez.org.ua, или еще надо на вентилятор добавить? Вятрович есть в списке? Нет! Значит этот проект пророссийский и антиукраинский, а все его авторы ватаны и ольгинцы!, я правильно изложил вашу точку зрения на likbez.org.ua, или еще надо на вентилятор добавить? yanyura Повідомлень: 4721 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57 rjkz написав: vitaliian написав: У СССР была возможность пойти по пути Китая. У Китайского руководства хватило мозгов как совместить идеологию и рыночные отношения, у нашего с мозгами были затруднения. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало. Косыгин там что-то пытался но у политбюро это восторга не вызывало.



В точку. В точку.



У СССР был еще один шанс выжить.

Это я.

Если бы я родился раньше, был бы более дисциплинированным офицером и к декабрю 1979 года дослужился до начальника Генерального Штаба. Такой тупой и бездарной операции по вторжению в Афганистан я бы не допустил. Я бы вторгся бы туда так, что через три года войны там уже не было бы. Безоговорочная победа к 1983 году и #афганнаш.

Я много раз гонял свою модель вторжения и каждый раз убедительно побеждал. Мне надо было просто на 30-50 тыщ солдат больше, что для СА было сущим пустяком. Но концепция, замысел и план операции были совершенно другими.

Тупость советских маршалов просто чудовищна.

Но с другой стороны скажите спасибо, что этого не произошло.

Вкалылавили бы сейчас за 120 рэ, пили шмурдяк, мечтали о джинсах и ходили бы в туалеты по колено в г.

У СССР был еще один шанс выжить.Это я.Если бы я родился раньше, был бы более дисциплинированным офицером и к декабрю 1979 года дослужился до начальника Генерального Штаба. Такой тупой и бездарной операции по вторжению в Афганистан я бы не допустил. Я бы вторгся бы туда так, что через три года войны там уже не было бы. Безоговорочная победа к 1983 году и #афганнаш.Я много раз гонял свою модель вторжения и каждый раз убедительно побеждал. Мне надо было просто на 30-50 тыщ солдат больше, что для СА было сущим пустяком. Но концепция, замысел и план операции были совершенно другими.Тупость советских маршалов просто чудовищна.Но с другой стороны скажите спасибо, что этого не произошло.Вкалылавили бы сейчас за 120 рэ, пили шмурдяк, мечтали о джинсах и ходили бы в туалеты по колено в г. Libo 2

Повідомлень: 7159 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 12:03 https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _BfGNYQg50

Смотреть с 21:50. Ляшко о Вакарчуке (прямая речь) -Смотреть с 21:50. yanyura Повідомлень: 4721 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3291329232933294 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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