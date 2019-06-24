Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией».
«...Миллионы украинцев систематически уничтожались почти без сопротивления, наследство разграблялось относительно небольшими, хорошо организованными группами поработителей. При этом численность способного оказывать активное сопротивление украинского населения обычно превышала врага в сотни раз. То есть тысяча врагов уничтожала сто тысяч украинцев, десять тысяч уничтожали миллион...»
«... Если вспомнить голодомор, то численность кучки палачей и вовсе несопоставима с числом их жертв, подыхавших по-скотски тупо и молча, даже не пытаясь защитить себя и своих детей в судорогах от голода...»
«Да, нас, конечно, трудно назвать великой нацией. Да и само гордое слово «нация» по плечу ли нам?..»
Зе- розказував про деолігархізацію України. І що маємо в реалі???
"Основной вопрос, который стоит задать президенту: "А что взамен?" Что он пообещал олигархам за аттракцион их небывалых щедрот? Или это гарантии неприкосновенности других важных для них кластеров экономики? Вспомним, что, согласно рейтингам Блумберга, совокупный доход украинских олигархов упал с 60 млрд долларов в 2013 году до 13,5 млрд в 2019-м. На какие деньги будет предоставляться социальная помощь, строиться мосты, больницы, дороги? Олигархи согласились отдать все, что у них осталось, на благотворительность? Или надеются заработать на госзаказах? Государство и западные спонсоры выделяют миллиарды на целевые программы для Донбасса. Кому пойдут эти деньги? Предпринимателям через ПроЗорро, или олигархам, которые теперь ответственные по стране?
Описанная Зеленским идиллия напоминает распределение пастбищ или конференцию детей лейтенанта Шмидта, собранную Шурой Балагановым в московском трактире возле Сухаревой башни. Заинтересованность в привлечении инвестиций не должна пересиливать обязанность государства в обеспечении прозрачности и конкуренции на рынке. И медицина, и развитие инфраструктуры, и социальные программы являются отраслями, которые до сих пор сложно реформировать именно из-за сильного олигархического лобби. Зачем создавать условия для дальнейшей деградации системы? А не произойдет ли так, что через несколько лет больницы, школы, детсады и квартиры повторят судьбу Облэнерго, которые сконцентрировались в одних руках? Разве это не приведет к еще большему закрепощению украинского гражданина?
На самом деле путь Украины к экономическому росту невозможен без полного уничтожения такого позорного явления, как олигархия. Инвестирование, которое обеспечивается не для честного заработка в условиях рыночной экономики, столь же опасно, как накопление вражеского войска у границ.
Нескольким собственникам региона всегда проще договориться с агрессором. Вспомним, что наиболее уязвимыми для российского влияния оказались регионы, которые еще в начале 2000 года были полностью отданы на грабеж местным бандитам. И в автономный Крым, и в криминализированный Донбасс после того, как туда пришлось вводить технику, чтобы противостоять бандитским войнам и попыткам сепарации, украинская власть так и не пришла. Тоже были договоренности в обмен на голоса в пользу Леонида Кучмы. Разве тогда во главе были не те же самые люди, с которыми президент Зеленский решил поговорить о "благотворительности"?"
yanyura написав:Вопрос к знатокам, кто автор слов:
«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией».
Турчинов "Кривавий Пастор" - сказав про Шапо, зРадіо, ЛаДа та іншу промосковську публіку.
Прошу читачів форуму звернути увагу, що вищеназвані громадяни й зараз ниють і незадоволені тим, що в 2014 українский народ і українське військо виявило спротив російським окупантам.
Вони ненавидять українську армію, Нацгвардію та добровольчі батальйони. Тому що це основа незалежності України.
До речі, новини з фронту від Михайла Жирохова: "Лінія зіткнення змінюється з квітня. На Мар'їнці 24-та бригада просунулася в середині квітня, але офіційно говорити про це можна лише зараз. Зараз "сірої" зони нема, тому просування 50-100 м – не дуже велике, але воно є, і відбувається постійно з обох боків. З великих успіхів – висота "Дєрзкая" під Маріуполем. Вона є стратегічно важливою і зараз – у наших руках. З осені 2016 року там були величезні бої за те, хто її буде контролювати. Нині контролюємо її ми. Бойовики просуваються більше на Світлодарській дузі – там ситуація складна для оборони з нашого боку. Невеличке просування на луганському напрямку – там, де Попасна. У нас – Мар'їнка, маріупольський напрямок та Авдіївка."
Faceless написав: Варто все ж знати, що Власов жодного дня не був командувачем РОА, і не мав жодного відношення до так званих "власовців". Зраджений сталіним і інтриганами серед вищого командування, він з військами був кинутий напризволяще і потрапив у полон (а в полон німцям його здали російські старовіри, що ненавиділи комуністів). Потім вже німецька пропаганда використала його ім'я, але сам він ніколи власівцями не командував. А радянська влада швиденько зачистила його з історії і кінохронік, хоча ще недавно йому співали дифирамби.
При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср
Frant сам не знает причину, по которой он принес в дискуссию Власова и триколор в своей пропаганде о том, что любой противник армовира - российский симпатик. Не суть, власовец ли это, или сталинист, путинист, гундяевский православный шовинист - важно обмазать такого человека любым дерьмом, чтобы легче было назвать его по-сути либеральные взгляды украинофобией
Причину ти чудово знаєш.
Нинішні росіяни, керівництво РФ - це ті ж власовці, які в 1944-1945 воювали проти СРСР. Нинішній російський триколор - то власовський прапор. Символ гопніків, зрадників без честі і совісті! Спадкоємність та ідеологія - збережені!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 чер, 2019 12:47, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Для зРадіо та інших проросійських громадян: інформаційна агресія відбувається перед військовою - генерал І.Луньов:
"– Нині для України де більші ризики — на морі чи на суші?
– Найбільші ризики — інформаційні. І вони також у фокусі нашої уваги. Розхитати країну зсередини без введення чужої армії — завдання противника. Ми здатні за його «почерком» визначити, звідки він працює — з Ростова, Донецька, Луганська чи Севастополя. Знаємо навіть розпорядок їхньої праці. У суботу та неділю, скажімо, вони відпочивають, напередодні знакових дат активізуються."
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации. Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря.
Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения.
Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 чер, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Чуть больше, чем латышей, служивших в войсках СС, при соотношении населения 70 к 1.
А ты никогда не сожалеешь, что не победила РОА? Вы же сейчас живете хуже отбросов в Африке. Сравни с побежденной Германией. И вы, животные, еще пришли к нам в цивилизованную европейскую Украину нести нам свой русский мир?! Эту русскую дикость, отсталость, грязь и варварство???!!! У вас с башкой все в порядке?
Чуть больше, чем латышей, служивших в войсках СС, при соотношении населения 70 к 1.
Во-первых, там написано "та подібних угруповань" - перевожу: "и подобных формирований" Во-вторых, российская версия Вики в этом вопросе вообще не аргумент, рф вики под свои интересы редактирует аж бегом