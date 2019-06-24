Додано: Вів 25 чер, 2019 12:21

Зе- розказував про деолігархізацію України.І що маємо в реалі???"Основной вопрос, который стоит задать президенту: "А что взамен?" Что он пообещал олигархам за аттракцион их небывалых щедрот? Или это гарантии неприкосновенности других важных для них кластеров экономики? Вспомним, что, согласно рейтингам Блумберга, совокупный доход украинских олигархов упал с 60 млрд долларов в 2013 году до 13,5 млрд в 2019-м. На какие деньги будет предоставляться социальная помощь, строиться мосты, больницы, дороги? Олигархи согласились отдать все, что у них осталось, на благотворительность? Или надеются заработать на госзаказах? Государство и западные спонсоры выделяют миллиарды на целевые программы для Донбасса. Кому пойдут эти деньги? Предпринимателям через ПроЗорро, или олигархам, которые теперь ответственные по стране?Описанная Зеленским идиллия напоминает распределение пастбищ или конференцию детей лейтенанта Шмидта, собранную Шурой Балагановым в московском трактире возле Сухаревой башни. Заинтересованность в привлечении инвестиций не должна пересиливать обязанность государства в обеспечении прозрачности и конкуренции на рынке. И медицина, и развитие инфраструктуры, и социальные программы являются отраслями, которые до сих пор сложно реформировать именно из-за сильного олигархического лобби. Зачем создавать условия для дальнейшей деградации системы? А не произойдет ли так, что через несколько лет больницы, школы, детсады и квартиры повторят судьбу Облэнерго, которые сконцентрировались в одних руках? Разве это не приведет к еще большему закрепощению украинского гражданина?На самом деле путь Украины к экономическому росту невозможен без полного уничтожения такого позорного явления, как олигархия. Инвестирование, которое обеспечивается не для честного заработка в условиях рыночной экономики, столь же опасно, как накопление вражеского войска у границ.Нескольким собственникам региона всегда проще договориться с агрессором. Вспомним, что наиболее уязвимыми для российского влияния оказались регионы, которые еще в начале 2000 года были полностью отданы на грабеж местным бандитам. И в автономный Крым, и в криминализированный Донбасс после того, как туда пришлось вводить технику, чтобы противостоять бандитским войнам и попыткам сепарации, украинская власть так и не пришла. Тоже были договоренности в обмен на голоса в пользу Леонида Кучмы. Разве тогда во главе были не те же самые люди, с которыми президент Зеленский решил поговорить о "благотворительности"?"