Есть и ещё контраргумент - КНДР не умирает-разваливается до сих пор, тем самым демонстрируя свою эффективность и наличие сильных сторон, которых не было у совка)))
Будивельник берет один критерий и от него отталкивается (т.е. упрощает себе в угоду).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:11
Есть и ещё контраргумент - КНДР не умирает-разваливается до сих пор, тем самым демонстрируя свою эффективность и наличие сильных сторон, которых не было у совка)))
Будивельник берет один критерий и от него отталкивается (т.е. упрощает себе в угоду).
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:21
Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
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