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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3293329432953296

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:11

  zРадио написав:
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:


Есть и ещё контраргумент - КНДР не умирает-разваливается до сих пор, тем самым демонстрируя свою эффективность и наличие сильных сторон, которых не было у совка)))

Будивельник берет один критерий и от него отталкивается (т.е. упрощает себе в угоду).
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:21

  Faceless написав:
  Волгарь написав:
При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср

Это, как всегда, ПРОСТО ЛОЖЬ.
Русская освободительная армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D1%8F
Численность 120—130 тысяч (апрель 1945)

Чуть больше, чем латышей, служивших в войсках СС, при соотношении населения 70 к 1.

Во-первых, там написано "та подібних угруповань" - перевожу: "и подобных формирований"
Во-вторых, российская версия Вики в этом вопросе вообще не аргумент, рф вики под свои интересы редактирует аж бегом

Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
Волгарь
 
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