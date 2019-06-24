Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чуть больше, чем латышей, служивших в войсках СС, при соотношении населения 70 к 1.
Во-первых, там написано "та подібних угруповань" - перевожу: "и подобных формирований" Во-вторых, российская версия Вики в этом вопросе вообще не аргумент, рф вики под свои интересы редактирует аж бегом
Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
Frant написав:Нинішні росіяни, керівництво РФ - це ті ж власовці, які в 1944-1945 воювали проти СРСР. Нинішній російський триколор - то власовський прапор. Символ гопніків, зрадників без честі і совісті! Спадкоємність та ідеологія - збережені!
Насчет руководства РФ - не спорю. Так и есть. Насчет рядовых россиян - и да, и нет. Кроме небольшого количества противников власти, есть много тупо запуганных и просто меркантильных.
Но ты ведь не поэтому заговорил на данную тему! Ты отрабатываешь на Пороха, позиционирующего себя главным борцом с рашей (и при этом не стесняющимся зарабатывать, поставляя туда конфетки и даже продолжая владеть майонезным заводиком)
Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
А как ты думаешь, кто сбил малайзийский Боинг? Что там гутарят в твоей пида-рашке?
Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
Я то не утрверждал, что это истина в последней инстанции, но как считал, так и продолжаю считать, что это вполне возможный сценарий, ибо власть спецслужб в рф приближается к абсолютной, а население там всегда считалось расходнынм материалом. Ну а ваша реакция - достаточно классический съезд с темы - вы привели совершенно не относящийся к вопросу тезис, вместо отсуствующих аргументов. То, что российская Вики жестко редактируется и цензурируется - известный факт.
Frant написав:Для зРадіо та інших проросійських громадян: інформаційна агресія відбувається перед військовою - генерал І.Луньов:
"– Нині для України де більші ризики — на морі чи на суші?
– Найбільші ризики — інформаційні. І вони також у фокусі нашої уваги. Розхитати країну зсередини без введення чужої армії — завдання противника. Ми здатні за його «почерком» визначити, звідки він працює — з Ростова, Донецька, Луганська чи Севастополя. Знаємо навіть розпорядок їхньої праці. У суботу та неділю, скажімо, вони відпочивають, напередодні знакових дат активізуються."
shapo написав:.. Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских
коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества. а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.
А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.
Польща окрема тема, таки да, АК .... но sequence працуе по методичци.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
Я то не утрверждал, что это истина в последней инстанции, но как считал, так и продолжаю считать, что это вполне возможный сценарий, ибо власть спецслужб в рф приближается к абсолютной, а население там всегда считалось расходнынм материалом. Ну а ваша реакция - достаточно классический съезд с темы - вы привели совершенно не относящийся к вопросу тезис, вместо отсуствующих аргументов. То, что российская Вики жестко редактируется и цензурируется - известный факт.
Простите, но Вам явно изменила элементарная логика - гибель 200 человек в 100-тысячном городке, конечно, не спрячешь. А трупы 180-ти детей, о гибели которых не сообщили, видимо, тайно похоронили, а их родственников расстреляли (чтоб молчали)? Тут не 200, тут все 1000 человек убили. Остается не ясным только одно - ЗАЧЕМ? Для чего таинственным агентам ФСБ расстреливать детей? А аргумент у Вас в итоге один - Россия варварская страна, поэтому там возможно все. А в реале в России НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ - у нас автобус столкнется с самосвалом, так в Сети 10-ок постов появляется. Летом 14-го достаточно было захоронить пару десятков военнослужащих РА, погибших на Донбассе, чтобы через день об этом сообщили все Интернет-издания.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
budivelnik написав:Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення
Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.
Про сильні-слабкі сторони срср -почав ти , тому з чим прийшов-тим і отримаєш 1 Ніщо нізвідки не приходить і нікуди не йде 2 Якщо населення більше часу тратить на забавки в смартфонах-значить менше в нього часу(бажання) залишається на спортивні секції 3 Якщо населення більше дивиться телевізор - то менше ходить в театр і на стадіон 4 Якщо колись телевізор важив 40 кг ,а тепер в рази кращий-5 кг , то нічого дивного в тому що потреба в виробництві металу чи пластмаси впаде в рази , а разом з зменшенням обємів виробництва- впаде й кількість робочих місць .... але при цьому для того щоб купити телевізор(машину-квартиру) треба буде менше по часу працювати
zРадио написав:А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...
Ще раз про сметрність Чим країна багатша - тим більша в ній смертність в порівнянні з народжуваністю Якраз в найбідніших - народжуваність висока, тому демографічне зменшення населення не говорить про те що гірше жити... ,якраз навпаки
zРадио написав:Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...
1 Я будівельник по професії і знаю що будинок як конструкція простоїть сотні років при вкладенні в поточний ремонт від 1 до 3% суми за яку той момент можна створити подібну конструкцію 2 Ті самі панельні хрущовки мають три вади -висота ,складність перепланування,проблемність металічних закладних.... І все це вирішується в сумах приблизно 200 доларів на м2 площі 3 Ті самі США , вартістю житла забезпечують свій Доллар , це правда привело до кризи 2008 і до 70 м2 на особу (в порівнянні з нашими 23 м2 на особу)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69