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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3294329532963297>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
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6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:11

  zРадио написав:
А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:


Есть и ещё контраргумент - КНДР не умирает-разваливается до сих пор, тем самым демонстрируя свою эффективность и наличие сильных сторон, которых не было у совка)))

Будивельник берет один критерий и от него отталкивается (т.е. упрощает себе в угоду).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:21

  Faceless написав:
  Волгарь написав:
При цьому у рядах РОА та подібних угруповань служило близько мільйона громадян срср

Это, как всегда, ПРОСТО ЛОЖЬ.
Русская освободительная армия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D1%8F
Численность 120—130 тысяч (апрель 1945)

Чуть больше, чем латышей, служивших в войсках СС, при соотношении населения 70 к 1.

Во-первых, там написано "та подібних угруповань" - перевожу: "и подобных формирований"
Во-вторых, российская версия Вики в этом вопросе вообще не аргумент, рф вики под свои интересы редактирует аж бегом

Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:49

  Frant написав:Нинішні росіяни, керівництво РФ - це ті ж власовці, які в 1944-1945 воювали проти СРСР.
Нинішній російський триколор - то власовський прапор. Символ гопніків, зрадників без честі і совісті! :mrgreen:
Спадкоємність та ідеологія - збережені! :oops:


Насчет руководства РФ - не спорю. Так и есть. Насчет рядовых россиян - и да, и нет. Кроме небольшого количества противников власти, есть много тупо запуганных и просто меркантильных.

Но ты ведь не поэтому заговорил на данную тему! Ты отрабатываешь на Пороха, позиционирующего себя главным борцом с рашей (и при этом не стесняющимся зарабатывать, поставляя туда конфетки и даже продолжая владеть майонезным заводиком) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:54

  Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)


А как ты думаешь, кто сбил малайзийский Боинг? :roll: Что там гутарят в твоей пида-рашке? :?:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:57

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)

Я то не утрверждал, что это истина в последней инстанции, но как считал, так и продолжаю считать, что это вполне возможный сценарий, ибо власть спецслужб в рф приближается к абсолютной, а население там всегда считалось расходнынм материалом.
Ну а ваша реакция - достаточно классический съезд с темы - вы привели совершенно не относящийся к вопросу тезис, вместо отсуствующих аргументов.
То, что российская Вики жестко редактируется и цензурируется - известный факт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:58

  Frant написав:Для зРадіо та інших проросійських громадян: інформаційна агресія відбувається перед військовою - генерал І.Луньов:

"– Нині для України де більші ризики — на морі чи на суші?

Найбільші ризики — інформаційні. І вони також у фокусі нашої уваги. Розхитати країну зсередини без введення чужої армії — завдання противника. Ми здатні за його «почерком» визначити, звідки він працює — з Ростова, Донецька, Луганська чи Севастополя. Знаємо навіть розпорядок їхньої праці. У суботу та неділю, скажімо, вони відпочивають, напередодні знакових дат активізуються."

https://petrimazepa.com/uk/sili_special ... em_lunovim



Так ты тут службу несешь, боец невидимого фронта?
А в окопы когда?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:12

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  shapo написав:..
Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.
а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.

Польща окрема тема, таки да, АК .... но sequence працуе по методичци.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:16

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Аргумент, ЭТО, КОНЕЧНО, ЛИЧНО ВЫ, тут не поспоришь (достаточно вспомнить ВАШЕ ЗНАМЕНИТОЕ убийство 200-от учащихся колледжа в Керчи агентами ФСБ, и ссылку в качестве аргумента на свидетельство явной шизофренички - потомка пророка Мухамеда)

Я то не утрверждал, что это истина в последней инстанции, но как считал, так и продолжаю считать, что это вполне возможный сценарий, ибо власть спецслужб в рф приближается к абсолютной, а население там всегда считалось расходнынм материалом.
Ну а ваша реакция - достаточно классический съезд с темы - вы привели совершенно не относящийся к вопросу тезис, вместо отсуствующих аргументов.
То, что российская Вики жестко редактируется и цензурируется - известный факт.

Простите, но Вам явно изменила элементарная логика - гибель 200 человек в 100-тысячном городке, конечно, не спрячешь. А трупы 180-ти детей, о гибели которых не сообщили, видимо, тайно похоронили, а их родственников расстреляли (чтоб молчали)? Тут не 200, тут все 1000 человек убили. Остается не ясным только одно - ЗАЧЕМ? Для чего таинственным агентам ФСБ расстреливать детей?
А аргумент у Вас в итоге один - Россия варварская страна, поэтому там возможно все. А в реале в России НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ - у нас автобус столкнется с самосвалом, так в Сети 10-ок постов появляется. Летом 14-го достаточно было захоронить пару десятков военнослужащих РА, погибших на Донбассе, чтобы через день об этом сообщили все Интернет-издания.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:18

Re: Політичні дискусії

З 1-го липня в Україні у зв'язку із запровадженням другого етапу нового Закону про ринок електроенергії, буде відмінений нічний тариф на споживання електричної енергії для населення

в той же час

https://ua.energy/osnovni-podiyi/ukrene ... gosystemi/

вот же ж му*** сами себе делают западло ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:29

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тому сьогодні, будуємо в 3 рази менше ніж за совка-а забезпеченість житлом в 1,5 рази вища
Автомобільних заводів не має - а авто мають в 5 разів більше людей
Телевізорні підприємства всі закриті-а в кожного телевізор в кухні і спальні
Гаджети не виробляємо - а 45 млн підключених клієнтів мобільного звязку на офіційних 42 млн населення
Опять началось из разряда - в клятом СССР даже айфонов не было :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну причем тут автомобили и телевизоры, если с течением времени они всему человечеству стали доступнее?? Про мобильные телефоны - это вообще перл, который я выше уже высмеял.
Про сильні-слабкі сторони срср -почав ти , тому з чим прийшов-тим і отримаєш
1 Ніщо нізвідки не приходить і нікуди не йде
2 Якщо населення більше часу тратить на забавки в смартфонах-значить менше в нього часу(бажання) залишається на спортивні секції
3 Якщо населення більше дивиться телевізор - то менше ходить в театр і на стадіон
4 Якщо колись телевізор важив 40 кг ,а тепер в рази кращий-5 кг , то нічого дивного в тому що потреба в виробництві металу чи пластмаси впаде в рази , а разом з зменшенням обємів виробництва- впаде й кількість робочих місць .... але при цьому для того щоб купити телевізор(машину-квартиру) треба буде менше по часу працювати
  zРадио написав:А по поводу жилья, извини, это просто цинизм - его доступность увеличилась за счет высокой смертности, высокой эмиграции и низкой рождаемости! Вот же пэрэмога так пэрэмога...
Ще раз про сметрність
Чим країна багатша - тим більша в ній смертність в порівнянні з народжуваністю
Якраз в найбідніших - народжуваність висока, тому демографічне зменшення населення не говорить про те що гірше жити... ,якраз навпаки
  zРадио написав:Да, и конечно же ты забыл об амортизации имущества - жилого фонда за 28 лет независимости построено всего 20% от его объема на 1991-й год, а значит средний возраст существенно вырос. Про возраст автотранспорта я вообще молчу - в среднем это трижды списанный по технормам хлам...
1 Я будівельник по професії і знаю що будинок як конструкція простоїть сотні років при вкладенні в поточний ремонт від 1 до 3% суми за яку той момент можна створити подібну конструкцію
2 Ті самі панельні хрущовки мають три вади -висота ,складність перепланування,проблемність металічних закладних....
І все це вирішується в сумах приблизно 200 доларів на м2 площі
3 Ті самі США , вартістю житла забезпечують свій Доллар , це правда привело до кризи 2008 і до 70 м2 на особу (в порівнянні з нашими 23 м2 на особу)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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