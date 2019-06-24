Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
дивно, що ти на нього посилаєшся, так Ляшко він зе проти руського міра та за мову (хвилина до откровєній про Славу)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:Простите, но Вам явно изменила элементарная логика - гибель 200 человек в 100-тысячном городке, конечно, не спрячешь. А трупы 180-ти детей, о гибели которых не сообщили, видимо, тайно похоронили, а их родственников расстреляли (чтоб молчали)? Тут не 200, тут все 1000 человек убили. Остается не ясным только одно - ЗАЧЕМ? Для чего таинственным агентам ФСБ расстреливать детей? А аргумент у Вас в итоге один - Россия варварская страна, поэтому там возможно все. А в реале в России НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ - у нас автобус столкнется с самосвалом, так в Сети 10-ок постов появляется. Летом 14-го достаточно было захоронить пару десятков военнослужащих РА, погибших на Донбассе, чтобы через день об этом сообщили все Интернет-издания.
Да прям. Сфальсифицировать, назначить виноватых - в рф это несложно. Тотальный контроль за интернет-перепиской, соцсетями, мессенджерами, с возможностью угрожать уголовным преследованием за "клевету" и "оскорбление власти". "Ничего не скроешь" в Керчи, но в Армянске катастрофу скрывали порядка недели. Сколько ни хоронили ваших военнослужащих на Донбассе, ни отправляли 200-х на родину, у вас большинство продолжает талдычить "настамнет". Поэтому да, вы неплохо сформулировали - РФ - варварская страна, поэтому там возможно все
zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации. Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря. Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения. Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?)))
Ще раз Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.
І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.
Тому Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.