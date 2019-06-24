Волгарь написав:

Простите, но Вам явно изменила элементарная логика - гибель 200 человек в 100-тысячном городке, конечно, не спрячешь. А трупы 180-ти детей, о гибели которых не сообщили, видимо, тайно похоронили, а их родственников расстреляли (чтоб молчали)? Тут не 200, тут все 1000 человек убили. Остается не ясным только одно - ЗАЧЕМ? Для чего таинственным агентам ФСБ расстреливать детей?А аргумент у Вас в итоге один - Россия варварская страна, поэтому там возможно все. А в реале в России НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ - у нас автобус столкнется с самосвалом, так в Сети 10-ок постов появляется. Летом 14-го достаточно было захоронить пару десятков военнослужащих РА, погибших на Донбассе, чтобы через день об этом сообщили все Интернет-издания.