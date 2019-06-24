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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3294329532963297

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:34

  airmax78 написав:Всем голосовавшим за Гриценко посвящается: https://www.facebook.com/1267264480/pos ... 08&sfns=mo
ИМХО, уровень долбоипизма в этом ролике пробивает двойное дно.

Тяжелая наркомания :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38

  yanyura написав:Ляшко о Вакарчуке (прямая речь) - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _BfGNYQg50
Смотреть с 21:50.

дивно, що ти на нього посилаєшся, так Ляшко він зе проти руського міра та за мову (хвилина до откровєній про Славу)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:39

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Простите, но Вам явно изменила элементарная логика - гибель 200 человек в 100-тысячном городке, конечно, не спрячешь. А трупы 180-ти детей, о гибели которых не сообщили, видимо, тайно похоронили, а их родственников расстреляли (чтоб молчали)? Тут не 200, тут все 1000 человек убили. Остается не ясным только одно - ЗАЧЕМ? Для чего таинственным агентам ФСБ расстреливать детей?
А аргумент у Вас в итоге один - Россия варварская страна, поэтому там возможно все. А в реале в России НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ - у нас автобус столкнется с самосвалом, так в Сети 10-ок постов появляется. Летом 14-го достаточно было захоронить пару десятков военнослужащих РА, погибших на Донбассе, чтобы через день об этом сообщили все Интернет-издания.

Да прям. Сфальсифицировать, назначить виноватых - в рф это несложно. Тотальный контроль за интернет-перепиской, соцсетями, мессенджерами, с возможностью угрожать уголовным преследованием за "клевету" и "оскорбление власти". "Ничего не скроешь" в Керчи, но в Армянске катастрофу скрывали порядка недели.
Сколько ни хоронили ваших военнослужащих на Донбассе, ни отправляли 200-х на родину, у вас большинство продолжает талдычить "настамнет". Поэтому да, вы неплохо сформулировали - РФ - варварская страна, поэтому там возможно все
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:50

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.

Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации.
Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря.
Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения.
Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?)))
Ще раз
Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному
Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному
Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.

І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.

Тому
Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:53

  detroytred написав:
  zРадио написав:А в Римской и Британской империях тоже не было сильных сторон - ведь они развалились, чем доказали свою неэффективность? :mrgreen:
Есть и ещё контраргумент - КНДР не умирает-разваливается до сих пор, тем самым демонстрируя свою эффективность и наличие сильных сторон, которых не было у совка)))

Будивельник берет один критерий и от него отталкивается (т.е. упрощает себе в угоду).
1 А скільки років всього існує КНДР ? - 50 ?
2 Скільки років воно штучно підтримувалось СРСР і КНР ? - тих самих 50

Про що говоримо?
Людину в штучній комц можна тримати роки - але після закінчення штучної підтримки-людина так і не вийшовши з коми помре...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:02

Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 95793.html

Жаль, возраст не позволяет уехать подальше от этого "отчаявшегося населения" (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:02

  yama написав:З 1-го липня в Україні у зв'язку із запровадженням другого етапу нового Закону про ринок електроенергії, буде відмінений нічний тариф на споживання електричної енергії для населення

в той же час

https://ua.energy/osnovni-podiyi/ukrene ... gosystemi/

вот же ж му*** сами себе делают западло ...


чудове продовження теми "зеленої е.е." СЕС РЛА
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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