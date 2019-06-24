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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:30

  flyman написав:.... но sequence працуе по методичци.

спасибо! а скиньте мне, пожалуйста, ознакомиться :)
я предварительно даже педивикии не читал, просто дед служил на 3м Беларусском у Черняховского, у них были бои с АК, он рассказывал.
сегодня, ознакомившись подробнее, я склонен все же думать, что в целом АК вела освободительное направление деятельности, просто временами, как в Беларуси, подразделения вставали на кривую дорожку сотрудничества с нациками. Куда меньше УПА, но это я уже вычитал в открытых источниках, даже не педивикиях.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:32

  budivelnik написав:3 Ті самі США , вартістю житла забезпечують свій Доллар , це правда привело до кризи 2008 і до 70 м2 на особу (в порівнянні з нашими 23 м2 на особу)


Серьезно?
Деревянный каркас с гипсокартонными и ДСП- панелями в которых живет большинство населения США обеспечивают доллар?
Это где такому учат?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:35

  freeze написав:
  Starikan написав:
Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 95793.html

Жаль, возраст не позволяет уехать подальше от этого "отчаявшегося населения" (с)


А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.

Тут главное внедрить в головы лохотората мысль о том, что автономия - это хорошо. Детали автономии лохторат не инетересуют. "Главное, чтобы не Порошенко". А что там дальше - посрать. Что Семочку заменили на такую же семочку, только теперь уже из друзей Зе, что "Ложкина" заменили на такого же ложкина, только из друзей Зе. Это всем пох.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:37

  freeze написав:
  Starikan написав:
Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 95793.html

Жаль, возраст не позволяет уехать подальше от этого "отчаявшегося населения" (с)


А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.


И надо обязательно эту "автономию" назвать "широким местным самоуправлением" и никака не автономией или федерализацией. Украина - унитарное государство. См. Конституцию Украины. Жирная точка.
Чтоб у донбасянских обезьян не появился соблазн повторить глупость глупых крымских мартышек.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:38

  freeze написав:
  Starikan написав:
Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос
https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 95793.html
Жаль, возраст не позволяет уехать подальше от этого "отчаявшегося населения" (с)
А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.

Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.
В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:38

  budivelnik написав:Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.


Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью.

Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).

Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком.

  budivelnik написав:Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги


Ну конечно - если б не Гитлер со своим национал-социализмом, не было бы у немцев автобанов :mrgreen: Притча во языцех
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:42

  airmax78 написав:Тут главное внедрить в головы лохотората мысль о том, что автономия - это хорошо. Детали автономии лохторат не инетересуют. "Главное, чтобы не Порошенко". А что там дальше - посрать. Что Семочку заменили на такую же семочку, только теперь уже из друзей Зе, что "Ложкина" заменили на такого же ложкина, только из друзей Зе. Это всем пох.


Вот для этого нам и нужны вы - боевые порошенковские коты, чтоб не борзели противные зеленые мыши. Усы всегда на чеку. Внимательно следим за зрадой и если что, то поднимаем вой.
Я вам буду помогать.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:45

  airmax78 написав:
  Starikan написав:
Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 95793.html

Жаль, возраст не позволяет уехать подальше от этого "отчаявшегося населения" (с)

Пошла информ обработка 73%. Пилять, какой ПЦ.


Вранье - кто кого и как сейчас обрабатывает на тему автономии? Половина украинцев и во время президентства Порошенко ее поддерживала - заоблачные анти-рейтинги у однотурового были еще с 2016-го года.

Я не даю оценку самой идеи автономии для Донбасса (лично мне она не нравится), но то, что сейчас кто-то кого-то обрабатывает около-сепаратистской пропагандой, это ложь - вся исполнительная вертикаль еще старая
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.


Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью.

Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).

Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком.

  budivelnik написав:Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги


Ну конечно - если б не Гитлер со своим национал-социализмом, не было бы у немцев автобанов :mrgreen: Притча во языцех

Давай почнем з визначення, що таке соціалізм
Вікі, напр.

Социали́зм (фр. socialisme от лат. socialis «общественный») — ряд экономических и социальных систем, характеризующихся государственным и общественным контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов

Тобто зараз чи не всі розвинуті держави є соціальними, так як в них присутній державний контроль над економікою, засобами в-ва та розподілом ресурсів.

СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави, яка в свою чергу, контролювалася КПСС (ВКПб) та КГБ (НКВД).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 чер, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:48

  flyman написав:СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави.


Я это же и написал - нерыночный социализм
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