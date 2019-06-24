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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:30
flyman написав:
.... но sequence працуе по методичци.
спасибо! а скиньте мне, пожалуйста, ознакомиться
я предварительно даже педивикии не читал, просто дед служил на 3м Беларусском у Черняховского, у них были бои с АК, он рассказывал.
сегодня, ознакомившись подробнее, я склонен все же думать, что в целом АК вела освободительное направление деятельности, просто временами, как в Беларуси, подразделения вставали на кривую дорожку сотрудничества с нациками. Куда меньше УПА, но это я уже вычитал в открытых источниках, даже не педивикиях.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:32
budivelnik написав:
3 Ті самі США , вартістю житла забезпечують свій Доллар , це правда привело до кризи 2008 і до 70 м2 на особу (в порівнянні з нашими 23 м2 на особу)
Серьезно?
Деревянный каркас с гипсокартонными и ДСП- панелями в которых живет большинство населения США обеспечивают доллар?
Это где такому учат?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:35
freeze написав:
А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.
Тут главное внедрить в головы лохотората мысль о том, что автономия - это хорошо. Детали автономии лохторат не инетересуют. "Главное, чтобы не Порошенко". А что там дальше - посрать. Что Семочку заменили на такую же семочку, только теперь уже из друзей Зе, что "Ложкина" заменили на такого же ложкина, только из друзей Зе. Это всем пох.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:37
freeze написав:
А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.
И надо обязательно эту "автономию" назвать "широким местным самоуправлением" и никака не автономией или федерализацией. Украина - унитарное государство. См. Конституцию Украины. Жирная точка.
Чтоб у донбасянских обезьян не появился соблазн повторить глупость глупых крымских мартышек.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:38
freeze написав:
А что плохого в автономии ?
Центру надо оставить вопросы обороны и безопасности, дипломатию и внешнеэкономический курс, госстандарты, таможня и погранцы, налогообложения на общегосударственные проекты и на соответствующих бюджетников плюс арбитраж сложных вопросов - Верховный суд и тд.
Всё достаточно для центра, остальные вопросы пусть сами жители регионов решают.
Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.
В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:38
budivelnik написав:
Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.
Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью.
Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).
Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком.
budivelnik написав:
Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги
Ну конечно - если б не Гитлер со своим национал-социализмом, не было бы у немцев автобанов
Притча во языцех
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:45
airmax78 написав:
Пошла информ обработка 73%. Пилять, какой ПЦ.
Вранье - кто кого и как сейчас обрабатывает на тему автономии? Половина украинцев и во время президентства Порошенко ее поддерживала - заоблачные анти-рейтинги у однотурового были еще с 2016-го года.
Я не даю оценку самой идеи автономии для Донбасса (лично мне она не нравится), но то, что сейчас кто-то кого-то обрабатывает около-сепаратистской пропагандой, это ложь - вся исполнительная вертикаль еще старая
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:46
zРадио написав: budivelnik написав:
Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.
Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью.
Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).
Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком.
budivelnik написав:
Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги
Ну конечно - если б не Гитлер со своим национал-социализмом, не было бы у немцев автобанов
Притча во языцех
Давай почнем з визначення, що таке соціалізм
Вікі, напр.Социали́зм (фр. socialisme от лат. socialis «общественный») — ряд экономических и социальных систем, характеризующихся государственным и общественным контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов
Тобто зараз чи не всі розвинуті держави є соціальними, так як в них присутній державний контроль над економікою, засобами в-ва та розподілом ресурсів.
СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави, яка в свою чергу, контролювалася КПСС (ВКПб) та КГБ (НКВД).
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 чер, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:48
flyman написав:
СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави.
Я это же и написал - нерыночный социализм
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