Додано: Вів 25 чер, 2019 15:30

flyman написав: .... но sequence працуе по методичци. .... но sequence працуе по методичци.

спасибо! а скиньте мне, пожалуйста, ознакомитьсяя предварительно даже педивикии не читал, просто дед служил на 3м Беларусском у Черняховского, у них были бои с АК, он рассказывал.сегодня, ознакомившись подробнее, я склонен все же думать, что в целом АК вела освободительное направление деятельности, просто временами, как в Беларуси, подразделения вставали на кривую дорожку сотрудничества с нациками. Куда меньше УПА, но это я уже вычитал в открытых источниках, даже не педивикиях.