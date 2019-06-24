Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь. В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.
Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь. По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу. Все равно пида-рашке осталось год-два от силы. А потом посмотрим.
Волгарь написав:И ведь НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ФАКТА (кроме украинизации и декоммунизации). Страна в сущности живет от кредита до кредита, с трудом поддерживая мнимую стабильность, занимая деньги на 15-20 недель под 18,5% годовых. Но об этом (и всем остальном) словно никто и не подозревает - ВАКХАНАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Простой пример (по теме) - 28/7 будет 100 дней нового президентства. Рубеж, на котором уже принято подводить первые итоги. А что сделано? НИЧЕГО....
В Украине есть кому поднимать украинские проблемы. Иди на российские форумы о российских проблемах пиши
Волгарь написав: А за это время ЗВР РФ снова вышли на уровень января 14-го (505 млрд.). внешний долг сократился на 250 млрд., госдолг -1/8 от ВВП (госдолг нетто -1% ВВП), инфляция в 2,5 раза ниже украинской, сам ВВП 19-го вырос до 4 трлн. долларов по ППС, производство сельхозпродукции - на 1/4.
Одноклеточное, посмотри на свои миллиарды и успехи здесь.... Ты еще про путинские гипер ракеты забыл...
Starikan написав:Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь. В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.
Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь. По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу. Все равно пида-рашке осталось год-два от силы. А потом посмотрим.
Тот кто заказывает такие «опросы» и пиарит их результаты - знает о чем идет речь.
Політичні ідеології, що визнають себе «соціалістичними» мають дуже широкий спектр — від німецького національного соціалізму до комунізму та сталінізму у Радянському Союзі, від анархізму та марксизму до маоїзму. Ним також позначають різні політичні режими, як бідні африканські «соціалістичні» держави, арабські та азійські військові диктатури. В заможних країнах Західної Європи, Австралії та Нової Зеландії що мають розвинену політичну демократію та «соціально-орієнтовану» ринкову економіку — «соціалістичними» вважаються різноманітні соціально-демократичні партії та їх спілки, як наприклад «Соціалістичний інтернаціонал».[2]
zРадио написав:Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).
1 Якщо ринковий-то це вже не соціалізм... 2 Вже писав-соціалізм-комунізм дуже добре розписав як правильно поділити ,але не відповів хто створить... Тому капіталізм Швеції спочатку стільки створив , що можна було починати трошки більше ніж стандартно ділити... При цьому я був у Швеції - я б там жити не хотів.
zРадио написав:Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком.
Для відкриття чогось нового - потрібні надзусилля геніїв... яких як правило при житті не розуміють і не люблять... З іншого боку - ти переконаний , що в рівному суспільстві може вижити необхідна для розвитку цього суспільства кількість геніїв? Ти фантазер. Людина може робити надзусилля для себе чи своєї сімї(при чому для себе більша ймовірність.для сімї вже менша,для сусіда ще менша... і так далі... Тому коли ти людям спроможним рванути вперед поставиш умову тягнути за собою всіх.. вони просто зійдуть з дистанції,що і відбулось в СРСР
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Лучшее доказательство того, что я прав почти на 100% - во избежании чего последний пост сразу исчез. Да ради Бога. Как писал лет 35 назад Жванецкий, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ! Какие там 100 дней, когда впереди выборы, потом формирование ВР, потом правящей коалиции, потом Кабмина, потом... Ну, вы знаете.
Starikan написав:Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.
Откуда я знаю какая автономия у вас в голове, чтобы мне делать вид знаю-не знаю. Я подозреваю, что вы путаете автономию с конфедерацией. Панически пугает слово автономия, Либо правильно говорит - назовите - широкое местное самоуправление. Вон Зеленский, чтобы не истерили по поводу люстрации Богдана, переименовал Администрацию президента в Офис президента, и Богдан спокойно работает и законодательство соблюдено.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 чер, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.